«Нервы сдали»: Мирзов объяснил забастовку «Химок»

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов объяснил, почему клуб устроил итальянскую забастовку на прошлой неделе.

Игроки приезжали на тренировку, но не занимались.

Причина – долги по зарплате.

После вмешательства РПЛ их стали гасить.

«Почему так поступили? Говорились даты, в эти даты поступлений не было. У команды чуть-чуть нервы сдали.

Знаю, что у президента [Туфана Садыгова] неприятная ситуация. И его хочется понять, и команду. Нужно решать задачу сейчас.

Да, обсуждалось, что на матч с «Зенитом» основа не поедет.

Последующие слова Садыгова? Я его понимаю. Команда сорвалась, он тоже сорвался. Он тоже не выдержал, дал эмоции. Нормально. Мы периодически с ним разговариваем. Обид нет.

Сейчас есть обещание, что до конца апреля клубом будет закрыта часть премиальных, часть долгов.

Надеюсь, все решится и «Химки» будут в РПЛ», – сказал Мирзов.