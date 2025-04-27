«Нервы сдали»: Мирзов объяснил забастовку «Химок»

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов объяснил, почему клуб устроил итальянскую забастовку на прошлой неделе.
- Игроки приезжали на тренировку, но не занимались.
- Причина – долги по зарплате.
- После вмешательства РПЛ их стали гасить.
«Почему так поступили? Говорились даты, в эти даты поступлений не было. У команды чуть-чуть нервы сдали.
Знаю, что у президента [Туфана Садыгова] неприятная ситуация. И его хочется понять, и команду. Нужно решать задачу сейчас.
Да, обсуждалось, что на матч с «Зенитом» основа не поедет.
Последующие слова Садыгова? Я его понимаю. Команда сорвалась, он тоже сорвался. Он тоже не выдержал, дал эмоции. Нормально. Мы периодически с ним разговариваем. Обид нет.
Сейчас есть обещание, что до конца апреля клубом будет закрыта часть премиальных, часть долгов.
Надеюсь, все решится и «Химки» будут в РПЛ», – сказал Мирзов.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова