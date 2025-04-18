Инвестор «Химок» Садыгов высказался о ситуации в клубе: «Футболисты раздувают историю, чтобы перекрыть свою неудачную игру»

Туфан Садыгов, инвестор «Химок», прокомментировал положение дел в клубе.

Перед футболистами долги по зарплате.

Вмешиваться в ситуацию пришлось президенту РПЛ Александру Алаеву.

«Химки» рискуют не получить лицензию на следующий сезон РПЛ.

– Как оцените сегодняшнюю встречу президента РПЛ Александра Алаева с командой?

– Лично на этой встрече не присутствовал. Но мы разговаривали по телефону и постоянно находимся на связи.

– Эта встреча помогла? Сегодня футболисты впервые тренировались с Адиевым.

– Они и вчера тренировались. А документы по Адиеву оформили только сегодня, поэтому Магомед Мусаевич Адиев и тренировал [только сегодня]. А встреча, конечно, помогла. Мы благодарны за содействие и любую поддержку со стороны РПЛ и РФС. Постоянно это чувствуем.

– Алаев сказал про внешнее управление. По его словам, все финансовые операции «Химок» теперь будут проходить через лигу.

– Внешнее управление – это когда организация признана судом несостоятельной. В данной ситуации речь идет о контроле за целевым использованием [авансовых] средств, которые поступают от РПЛ. Думаю, Александр Александрович это и имел в виду. РПЛ всегда выполняла контрольную функцию: проверяли финансовое состояние и отчетность клубов. Это один из пунктов лицензирования. Ничего нового в этом нет.

– После сегодняшних событий появилась уверенность, что с «Зенитом» сыграет основной состав «Химок»?

– Эта уверенность была всегда. Просто получилось недопонимание.

– Контракт с Франком Артигой до сих пор не расторгнут?

– Он попрощался с клубом, но остались юридические формальности. Сейчас идут переговоры об их урегулировании. Документ непростой, но вопрос, конечно, будет урегулирован. Юристы работают с обеих сторон.

– У вас есть уверенность, что «Химки» пройдут лицензирование, если сохранятся в РПЛ?

– Конечно, пройдет. А почему не должны?

– С учетом нынешних трудностей есть вопросы.

– Это раздутая некоторыми футболистами история. Фамилии называть не буду. Надо же как-то перекрыть свою неудачную игру. Вы что, не знаете наших футболистов? Везде бывают задержки оплат, у многих бывают финансовые трудности. С какого перепугу «Химки», которые пять сезонов выплачивали все до копейки, сейчас должны перестать это делать?

– До конца апреля все долги перед игроками будут закрыты?

– Первый транш должен был быть с 15 по 30 апреля. Остальные деньги – до конца сезона, в течение мая с учетом праздников. Ничего нового не случилось. В финансовой модели присутствуют в том числе и средства, которые выплачивает лига. Есть спонсорские и трансферные средства. Где-то средства приходят раньше, где-то позже.

Из-за того, что на некоторое время задержали оплату, неправильно устраивать бойкот и выносить это в СМИ. Как минимум это неэтично. Вы же видели две последние игры «Химок»? Они были бездарными. Поэтому футболисты, наверное, решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании и после расторжения контракта с Артигой стали раскачивать лодку, в которой сидят. Они раздули ситуацию, сделав из нее проблему. Некоторые игроки прекрасно понимают, что после сезона они уйдут. Им терять нечего, поэтому начали качать лодку. Но мы будем относиться к ним с пониманием.