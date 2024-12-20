Мирзов назвал игрока РПЛ без слабых мест

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов определил лучшего футболиста чемпионата России в 2024 году.

«Для меня лучший игрок 2024 года в РПЛ – Кордоба. Все видят почему. Человек – форвард, у которого, по мне, нет каких-то слабых мест.

Он бежит, обыгрывает, цепляется и все делает – универсальный футболист. Для меня Кордоба – очень топовый и сильный игрок.

Лучший игрок из «Химок»? Одного назвать не могу, поэтому отмечу всю команду. В клубах из нижней части таблицы тяжело выделять какого-то одного футболиста. Здесь командная игра, и результата добиваются все вместе», – сказал Мирзов.