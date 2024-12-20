Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Мирзов назвал игрока РПЛ без слабых мест

    Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов определил лучшего футболиста чемпионата России в 2024 году.

    «Для меня лучший игрок 2024 года в РПЛ – Кордоба. Все видят почему. Человек – форвард, у которого, по мне, нет каких-то слабых мест.

    Он бежит, обыгрывает, цепляется и все делает – универсальный футболист. Для меня Кордоба – очень топовый и сильный игрок.

    Лучший игрок из «Химок»? Одного назвать не могу, поэтому отмечу всю команду. В клубах из нижней части таблицы тяжело выделять какого-то одного футболиста. Здесь командная игра, и результата добиваются все вместе», – сказал Мирзов.

    • В этом сезоне Кордоба забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 14 матчах РПЛ.
    • Рыночная стоимость колумбийца – 14 миллионов евро

    Новости по теме
    Мирзов ответил, чем Джикия помогает «Химкам»
    Мирзов уверен, что «Химки» не вылетят
    Мирзов одним словом описал катастрофическую посещаемость матча «Химки» – «Оренбург» 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2024 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FCSpartakM
    1734730909
    Кордоба абсолютное дерево в дриблинге, а корпусом толкает мяч вперед.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 