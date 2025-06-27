Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Новый клуб Юрана из Турции может подписать четырех российских игроков

Новый клуб Юрана из Турции может подписать четырех российских игроков

Сегодня, 19:50
2

Состав «Серик Беледиеспора» могут пополнить несколько футболистов из России.

Сообщалось, что переговоры с турецким клубом уже ведут Илья Садыгов, Илья Берковский и Кирилл Гоцук.

Также они рассматривают экс-вингера «Химок» Резиуана Мирзова.

  • «Серик Беледиеспор» вышел в Первую лигу Турции (второй дивизион) по итогам сезона-2024/25.
  • 50% акций клуба купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов.
  • Он пригласил на пост главного тренера Сергея Юрана – тот согласился.
  • У Мирзова есть три варианта продолжения карьеры в РПЛ.

Еще по теме:
3 клуба претендуют на Мирзова 2
Мирзов – о ситуации в «Химках»: «Даже в «Тосно» было лучше» 1
Мирзов – о шансах «Спартака» на чемпионство: «Все потеряно»
Источник: «Евро-футбол»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Химки Мирзов Резиуан Юран Сергей
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1751043336
Я уже пальцы скрестил, думал увижу фамилию дельфина. :)))
Ответить
Мордаванин
1751044417
во во там и развлекайтесь) все посписку поимённо
Ответить
Главные новости
Владельцы «Манчестер Сити» планируют купить клуб из Узбекистана
20:33
1
ВидеоМассовая драка в матче «Краснодара» и махачкалинского «Динамо»
20:20
5
Канчельскис высмеял чемпионские амбиции «Спартака»
20:08
2
Глушаков назвал лучших молодых футболистов в сезоне РПЛ
20:00
Новый клуб Юрана из Турции может подписать четырех российских игроков
19:50
2
Дюков – о разнице между зарплатами Черчесова и Карпина в сборной России: «Не считайте чужие деньги»
19:19
3
Заболотный прошел медосмотр для нового клуба
19:07
5
ЦСКА разгромно победил в дебютном матче Челестини
18:56
5
Заболотный может отказать «Спартаку»
18:35
7
Агент объяснил, почему Джикия решил перейти в «Антальяспор»
18:00
1
Все новости
Все новости
Агент объяснил, почему Джикия решил перейти в «Антальяспор»
18:00
1
«Антальяспор» избавился от украинского футболиста перед приходом Джикии
Вчера, 14:28
3
Юран раскрыл свой новый клуб
Вчера, 11:36
8
У трансфера Джикии в «Антальяспор» осталось единственное препятствие
Вчера, 10:59
Джикия подписал контракт с новым клубом
25 июня
7
Трансфер Джикии в Турцию близок к срыву
25 июня
9
Определился новый клуб Ильи Садыгова
24 июня
9
Агент Джикии раскрыл клуб, в который перейдет защитник: «Больше всех был заинтересован»
24 июня
1
Лучший бомбардир в истории «Наполи» объявил о завершении карьеры
23 июня
1
Клуб Моуринью намерен усилиться футболистами «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
13 июня
Неймар получил предложение от европейского клуба
13 июня
2
Фото«Галатасарай» подписал полузащитника «Баварии»
12 июня
3
Мората пожаловался на депрессию
12 июня
4
ВидеоВратарь «Галатасарая» забил в чемпионском матче в Турции, команда Моуринью осталась 2-й
18 мая
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью проиграл «Бешикташу» Сульшера (0:1)
4 мая
Моуринью отреагировал на смерть Папы Римского
22 апреля
1
Ванда Нара потратила деньги Икарди на подарок любовнику
15 апреля
12
Тренер «Галатасарая» рассказал, какие увечья нанес ему Моуринью
8 апреля
8
Моуринью получил наказание за атаку на тренера «Галатасарая»
5 апреля
5
Заявление «Галатасарая» о скандале с участием Моуринью
4 апреля
1
Заявление «Фенербахче» об инциденте с Моуринью и тренером «Галатасарая»
4 апреля
Тренер «Галатасарая» высказался об инциденте с Моуринью – португалец схватил его за нос
3 апреля
3
Видео«Галатасарай» высмеял Моуринью, показав его в смирительной рубашке
3 апреля
3
Вице-президент «Галатасарая» возмущен поступком Моуринью: «Это атака на турецкий футбол»
3 апреля
5
ФотоМоуринью схватил тренера «Галатасарая» за нос после вылета из Кубка Турции
3 апреля
1
У Неймара появился конкретный вариант продолжения карьеры в Европе
11 марта
Экс-футболист «Зенита» возглавил «Трабзонспор»
11 марта
2
Моуринью – о работе в Шотландии: «Почему бы и нет?»
5 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 