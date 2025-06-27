Новый клуб Юрана из Турции может подписать четырех российских игроков

Состав «Серик Беледиеспора» могут пополнить несколько футболистов из России.
Сообщалось, что переговоры с турецким клубом уже ведут Илья Садыгов, Илья Берковский и Кирилл Гоцук.
Также они рассматривают экс-вингера «Химок» Резиуана Мирзова.
- «Серик Беледиеспор» вышел в Первую лигу Турции (второй дивизион) по итогам сезона-2024/25.
- 50% акций клуба купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов.
- Он пригласил на пост главного тренера Сергея Юрана – тот согласился.
- У Мирзова есть три варианта продолжения карьеры в РПЛ.
Источник: «Евро-футбол»