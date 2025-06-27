Новый клуб Юрана из Турции может подписать четырех российских игроков

Состав «Серик Беледиеспора» могут пополнить несколько футболистов из России.

Сообщалось, что переговоры с турецким клубом уже ведут Илья Садыгов, Илья Берковский и Кирилл Гоцук.

Также они рассматривают экс-вингера «Химок» Резиуана Мирзова.