Мирзов рассказал о внезапном появлении священника в «Химках»

Полузащитник бакинского «Нефтчи» Резиуан Мирзов рассказал об одной из ситуаций, которая случилась во время его выступлений в подмосковных «Химках».

«Я не знаю, кто придумал пригласить священника в «Химки», честно. Я в этот день был на процедурах, и вдруг он заходит. Я сижу и думаю: «Понятно…» Я такое впервые в жизни видел, чтобы в клуб священник приходил! Я в «Химках» повидал такого, чего нигде больше не увижу, думаю. Ну ты представляешь, ребята лежат на массаже, заходит священник – ни на кого не посмотрел, ничего не сказал, и как давай всех водой окроплять.

Благо до меня не дошел, потому что я был в другом конце комнаты. Я забетонировался. У меня же и религия другая. Самое смешное, что даже тренер не знал, что такое планируется. Теперь понимаешь, что в «Химках» творилось? Слава богу, это все закончилось. Как страшный сон забыть хочу!» – сказал Мирзов.