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    • Мирзов одним словом описал катастрофическую посещаемость матча «Химки» – «Оренбург»

    Мирзов одним словом описал катастрофическую посещаемость матча «Химки» – «Оренбург»

    Футболист «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на низкую посещаемость матча 9-го тура РПЛ «Химки»«Оренбург» (0:0).

    • На матч пришел 291 зритель.

    – Ваше мнение – почему так мало болельщиков было? Комментатор говорит о 300 болельщиках, в протоколе тысяча человек. Что с этим делать?

    – Даже не знаю. Мне очень хочется, чтобы ходило больше. Играли с «Локомотивом», было больше людей. Даже если приехали и болельщики соперника, все равно приятно.

    – Что делать?

    – Не знаю. Вроде бы все было для футбола: погода хорошая, выходной день. Для меня такая посещаемость – шок. Только игрой можно привлечь. Хотя мы играем интересно, – моменты есть, скучно мы не играем. У нас нет такого, что всего два момента за игру. Если хотят удовольствие получить, посмотреть интересный футбол, должны приходить.

    • «Оренбург» с 24-й минуты был в большинстве.
    • Игра прошла в Химках.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.09.2024 09:07
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    Комментарии (3)
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    FRZZ
    1727247916
    Болельщикам нужны голы, а их вы не умеете забивать.
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    TOMSON
    1727251914
    Потому что стране не до футбола.
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    Мордаванин
    1727254437
    чэрти, эу.
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