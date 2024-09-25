Мирзов одним словом описал катастрофическую посещаемость матча «Химки» – «Оренбург»

Футболист «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на низкую посещаемость матча 9-го тура РПЛ «Химки» – «Оренбург» (0:0).

На матч пришел 291 зритель.

– Ваше мнение – почему так мало болельщиков было? Комментатор говорит о 300 болельщиках, в протоколе тысяча человек. Что с этим делать?

– Даже не знаю. Мне очень хочется, чтобы ходило больше. Играли с «Локомотивом», было больше людей. Даже если приехали и болельщики соперника, все равно приятно.

– Что делать?

– Не знаю. Вроде бы все было для футбола: погода хорошая, выходной день. Для меня такая посещаемость – шок. Только игрой можно привлечь. Хотя мы играем интересно, – моменты есть, скучно мы не играем. У нас нет такого, что всего два момента за игру. Если хотят удовольствие получить, посмотреть интересный футбол, должны приходить.