Мирзов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит»

Резиуан Мирзов объяснил, почему в своем время отказался от трансфера в «Зенит».

– А ты мог в «Зенит» перейти?

– Мог. Когда играл в «Торпедо», было предложение от «Зенита», я лично вeл переговоры.

Но не было гарантии, что буду играть – тогда в команде были Олег Шатов, Халк и остальные ребятишки. Поэтому решил перейти в «Терек».

– Не жалеешь?

– Жалел, что не заиграл в «Тереке», потому что в первой игре в старте «кресты» порвал. Но познакомился там с хорошими людьми, чему очень рад.