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  • Тренер «Химок» не согласился с мнением, что работает с командой «пенсионеров»

Тренер «Химок» не согласился с мнением, что работает с командой «пенсионеров»

12 июля 2024, 10:06
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Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о комплектовании команды для РПЛ.

– Довольны тем, как на сегодняшний день укомплектована команда?

– Да. Меня все устраивает. У нас крепкий состав. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу. Все выкладываются на 100 процентов.

– Но есть позиции в составе, которые хотели бы укрепить?

– Конечно, когда команда выходит в РПЛ, нужно укреплять все позиции. Когда руководство клуба делало мне предложение, пообещало, что новички у нас обязательно появятся. Ну и вы сами видите, что «Химки» весьма активны на трансферном рынке.

– В какой физической форме вы нашли Дениса Глушакова, последним клубом которого был армянский «Урарту»?

– В прекрасной! Это статусный футболист, поигравший на высоком уровне в клубах и в сборной. Денис очень важен для нас – как на поле, так и в раздевалке. Он создает хорошую атмосферу. У него отличное чувство юмора. С ним не скучно. [Улыбается].

– Мирзов считался талантом, футболистом, способным сыграть нестандартно. Однако он, увы, так и не вышел на уровень стабильного игрока топ-клуба. У вас есть объяснение – почему?

– Честно говоря, внимательно не изучал его предыдущую карьеру. Но это, безусловно, футболист, за плечами которого серьезный опыт. Любому новому игроку своей команде я говорю, что помогу ему сделать шаг вперед, спрогрессировать.

– Какой потенциал у Александра Руденко?

– К моему несчастью, увидел его потенциал в прошлом сезоне, когда он в составе «Химок» огорчил «Родину», забив гол. Мне очень импонируют его футбольные качества. Быстрый, резкий. Левша, способный сыграть нестандартно. У него большие перспективы.

– Почему решили пригласить в команду Артура Юсупова?

Нет никаких сомнений, что он нам поможет. Этот полузащитник прекрасно владеет проникающей передачей, опасен в последней трети поля. К его отношению к тренировкам нет ни единого вопроса!

– Есть сожаление, что Георгия Джикии в «Химках» не будет?

– Отвечу так. Я принимаю решения клуба по трансферам. Руководству виднее, с кем нам нужно продолжать сотрудничество, с кем надо расстаться. Я доволен составом. Вижу, что клуб реально хочет усилить нашу команду.

– Глушакову – 37, Юсупову – 34, Заболотному – 33. Вас задевает, когда «Химки» сейчас называют командой «пенсионеров» или даже «сбитых летчиков»?

Команда пенсионеров? Не согласен! У нас нормальный баланс. Есть опытные футболисты, поигравшие на серьезном уровне. Есть молодежь, которая перенимает у более старших ребят – Глушакова, Заболотного, Юсупова – бесценный опыт. Это нормальная ситуация. Вы бы видели, как работают на тренировках те исполнители, которых упомянули в своем вопросе! Все большие профессионалы.

  • Испанец возглавил «Химки» в межсезонье, сменив Андрея Талалаева.
  • Подмосковный клуб летом пополнился вратарем Никитой Кокаревым, защитниками Неманьей Анджелковичем, Александром Филиным, Ориньо, полузащитниками Денисом Глушаковым, Артуром Юсуповым, Антоном Заболотным, Лукасом Верой, нападающими Антоном Заболотным и Резиуаном Мирзовым. Также «Химки» выкупили хавбека Илью Берковского.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис Заболотный Антон Юсупов Артур Мирзов Резиуан Руденко Александр Артига Франк
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