Мирзов – о шансах «Спартака» на чемпионство: «Все потеряно»

Бывший спартаковец Резиуан Мирзов перестал верить в чемпионство команды.

– У «Спартака» уже нет шансов на титул. Сколько отрыв у «Краснодара»? Вы хотите, чтобы «быки» проиграли все четыре игры, а «Спартак» во всех победил? Математически шансы еще есть, но физически – нет.

– Дорогие приобретения «Спартака» пока себя не показали. Не кажется, что политика клуба не меняется?

– Пусть они сами в себе разбираются. Хотел, чтобы «Спартак» стал чемпионом, но уже все потеряно.