Мирзов – о шансах «Спартака» на чемпионство: «Все потеряно»

Бывший спартаковец Резиуан Мирзов перестал верить в чемпионство команды.
– У «Спартака» уже нет шансов на титул. Сколько отрыв у «Краснодара»? Вы хотите, чтобы «быки» проиграли все четыре игры, а «Спартак» во всех победил? Математически шансы еще есть, но физически – нет.
– Дорогие приобретения «Спартака» пока себя не показали. Не кажется, что политика клуба не меняется?
– Пусть они сами в себе разбираются. Хотел, чтобы «Спартак» стал чемпионом, но уже все потеряно.
- «Спартак» отстает от 1-го места на 8 очков.
- Суперкомпьютер еще допускает чемпионство москвичей.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Матч ТВ»