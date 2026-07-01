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01.07.26 / -
Свободный агент
05.09.25 / -
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Свободный агент
01.07.24 / 05.09.25
Свободный агент
05.09.23 / 01.07.24
Свободный агент
01.07.22 / 05.09.23
Свободный агент
07.09.21 / 30.06.22
Аренда
02.10.20 / 30.06.21
Аренда
18.07.19 / 01.07.22
4 млн €
31.08.18 / 30.06.19
Аренда
29.07.17 / 30.06.18
Аренда
28.07.17 / 18.07.19
Свободный агент
01.07.15 / 28.07.17
Свободный агент
01.01.14 / 01.07.15
Свободный агент
01.07.13 / 31.12.13
Аренда
01.01.13 / 30.06.13
Аренда