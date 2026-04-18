Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Резиуан Мирзов - статистика

Арсенал
22 июня 1993 (33)
#27 | Нападающий
179 см | 75 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
15
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Шинник
2 : 0
18.04.2026
Арсенал
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Торпедо
1 : 1
12.04.2026
Арсенал
61' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 2
05.04.2026
Факел
76' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал
0 : 0
30.11.2025
Нефтехимик
1' - 90'
43'
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
1 : 1
22.11.2025
Черноморец
1' - 90'
86'
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
1 : 2
16.11.2025
Арсенал
1' - 90'
79'
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Арсенал
1 : 0
08.11.2025
Чайка
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 2
03.11.2025
Арсенал
24' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 2
24.10.2025
Урал
1' - 90'
56'
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
2 : 2
19.10.2025
Арсенал
1' - 65'
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Арсенал
2 : 2
11.10.2025
Торпедо
1' - 64'
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сокол
1 : 1
05.10.2025
Арсенал
65' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
20.09.2025
Уфа
58' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Арсенал
1 : 2
13.09.2025
Спартак К
58' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Факел
1 : 0
08.09.2025
Арсенал
86' - 90'
Главные новости
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
1
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
3
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+