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    Мирзов ответил, чем Джикия помогает «Химкам»

    Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов оценил вклад в игру команды защитника Георгия Джикии.

    – Джикия добавил надежности?

    – Конечно. Чувствуем себя увереннее, когда он на поле. Как могло быть иначе, когда в команду пришел человек с таким опытом? Но и Георгию нужны сборы, – он начал играть, потом получил травму. В общем, сборы нужны всем.

    • Джикия пришел в клуб в сентябре как свободный агент.
    • В сезоне РПЛ игрок провел 6 матчей.
    • «Химки» идут в зоне переходных матчей РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.12.2024 21:29
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