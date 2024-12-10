Мирзов ответил, чем Джикия помогает «Химкам»

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов оценил вклад в игру команды защитника Георгия Джикии.

– Джикия добавил надежности?

– Конечно. Чувствуем себя увереннее, когда он на поле. Как могло быть иначе, когда в команду пришел человек с таким опытом? Но и Георгию нужны сборы, – он начал играть, потом получил травму. В общем, сборы нужны всем.

Джикия пришел в клуб в сентябре как свободный агент.

В сезоне РПЛ игрок провел 6 матчей.

«Химки» идут в зоне переходных матчей РПЛ.

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