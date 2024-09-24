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    Мирзов прокомментировал отстранение Глушакова от «Химок»

    Футболист «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал отстранение Дениса Глушакова от команды.

    – Переведен во вторую команду Глушаков. Мутил ли он воду?

    – Мне он ничего не говорил. Я не слышал, надо у него спрашивать. В команде здоровая атмосфера. Теперь пришел Георгий, но и до него была хорошая атмосфера, несмотря на то, что много иностранцев. Иностранцев мы приняли хорошо.

    • Ранее Глушаков сообщил, что его отправили во 2-ю команду «Химок», но опроверг наличие конфликта с тренерским штабом.
    • 37-летний полузащитник провел в этом сезоне 8 матчей за подмосковный клуб.
    • Глушаков вскоре расторгнет контракт.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.09.2024 15:13
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ниф-Ниф
    1727180252
    Глушаков склонял к посещению сауны.
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    Цугундeр
    1727180330
    Блуждающий абрек промолвил слово...
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    DOCTOR PENALTY
    1727180588
    Дэну надо успокоиться и завязывать. Ну не тянет он, никак физику не может набрать. В Ростове то же самое было. ((( ***
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    ...уефан
    1727181818
    ...тут, ниже, упоминали "Миллеровский Самогон", пора Денису менять профессию, тем более, что бренд он уже раскрутил)...
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    VPERDIV SPARTAK
    1727247426
    На пенсию пора старому хряку
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