Мирзов прокомментировал отстранение Глушакова от «Химок»

Футболист «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал отстранение Дениса Глушакова от команды.

– Переведен во вторую команду Глушаков. Мутил ли он воду?

– Мне он ничего не говорил. Я не слышал, надо у него спрашивать. В команде здоровая атмосфера. Теперь пришел Георгий, но и до него была хорошая атмосфера, несмотря на то, что много иностранцев. Иностранцев мы приняли хорошо.