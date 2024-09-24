Мирзов прокомментировал отстранение Глушакова от «Химок»

Футболист «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал отстранение Дениса Глушакова от команды.
– Переведен во вторую команду Глушаков. Мутил ли он воду?
– Мне он ничего не говорил. Я не слышал, надо у него спрашивать. В команде здоровая атмосфера. Теперь пришел Георгий, но и до него была хорошая атмосфера, несмотря на то, что много иностранцев. Иностранцев мы приняли хорошо.
- Ранее Глушаков сообщил, что его отправили во 2-ю команду «Химок», но опроверг наличие конфликта с тренерским штабом.
- 37-летний полузащитник провел в этом сезоне 8 матчей за подмосковный клуб.
- Глушаков вскоре расторгнет контракт.