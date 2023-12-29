Юран озвучил свою версию конфликта с Мирзовым в «Химках»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран, возглавляющий сейчас «Пари НН», рассказал о разногласиях с Резиуаном Мирзовым.

Ранее футболист, перешедший в сентябре в «Нефтчи», рассказал свою версию конфликта.

– В свежем интервью Мирзов изложил свою версию конфликта с вами в апреле 2022-го: пнул ворота на тренировке и вылетел из обоймы. Так и было?

– В тренировочном процессе он увидел, что я планирую поставить против ЦСКА Садыгова. А на фланге Мирзова хотел с первых минут попробовать Боженова или Ломовицкого.

В двусторонках менял манишки, смотрел разные сочетания. Я всегда говорил, что люблю шутки, хорошую атмосферу в коллективе, но только не в тренировочном процессе.

А он, видимо, решил показать своe недовольство – пнул ворота. Я его выгнал с тренировки. Потому что никто не имеет права так себя вести – хоть ты Мирзов, хоть Иванов.

Футболисты же смотрят – завтра другой психанeт.

– Что было дальше?

– Он недовольный ушeл, уехал. Я его на заезд даже не взял. А Садыгов вышел и в первом тайме забил гол, мы благополучно выиграли 4:2. Значит, моe решение было правильным.

Потом, видно, Мирзов понял, что был неправ, и мы продолжили работу. Молодец, если делает выводы. Ты можешь показывать недовольство дома – жене, родителям, а мне – не надо. Я такие вещи жeстко пресекаю.