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    Юран озвучил свою версию конфликта с Мирзовым в «Химках»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран, возглавляющий сейчас «Пари НН», рассказал о разногласиях с Резиуаном Мирзовым.

    Ранее футболист, перешедший в сентябре в «Нефтчи», рассказал свою версию конфликта.

    – В свежем интервью Мирзов изложил свою версию конфликта с вами в апреле 2022-го: пнул ворота на тренировке и вылетел из обоймы. Так и было?

    – В тренировочном процессе он увидел, что я планирую поставить против ЦСКА Садыгова. А на фланге Мирзова хотел с первых минут попробовать Боженова или Ломовицкого.

    В двусторонках менял манишки, смотрел разные сочетания. Я всегда говорил, что люблю шутки, хорошую атмосферу в коллективе, но только не в тренировочном процессе.

    А он, видимо, решил показать своe недовольство – пнул ворота. Я его выгнал с тренировки. Потому что никто не имеет права так себя вести – хоть ты Мирзов, хоть Иванов.

    Футболисты же смотрят – завтра другой психанeт.

    – Что было дальше?

    – Он недовольный ушeл, уехал. Я его на заезд даже не взял. А Садыгов вышел и в первом тайме забил гол, мы благополучно выиграли 4:2. Значит, моe решение было правильным.

    Потом, видно, Мирзов понял, что был неправ, и мы продолжили работу. Молодец, если делает выводы. Ты можешь показывать недовольство дома – жене, родителям, а мне – не надо. Я такие вещи жeстко пресекаю.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.12.2023 19:50
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