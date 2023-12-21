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    Мирзов раскрыл подробности конфликта с Юраном в «Химках»

    Бывший игрок «Химок» Резиуан Мирзов рассказал о разногласиях с Сергеем Юраном.

    – Есть история, которую нельзя не обсудить. Апрель 2022 года, игра с ЦСКА, часть игроков «Химок» раздумывает над бойкотом из-за решения Сергея Юрана поставить Илью Садыгова в старт. В итоге ты – вне заявки. В клубе говорят, что у тебя травма. Ты говоришь, что нет. Так всe и было?

    – Не совсем. За несколько дней до матча мы играли в футбол на маленькие ворота на тренировке. Моя команда проигрывала, нам забили очередной гол, а я не успел прервать мяч в подкате. В итоге разозлился, пнул ворота – они упали. Юран из-за этого разозлился и выгнал меня с тренировки.

    Мне не могло прийти в голову, что из-за этого надо идти извиняться. Такие эмоции бывают у каждого футболиста, это нормально.

    На следующий день выходим на тренировку, Юран говорит: «Мирзов сегодня бегает по кругу». Я говорю: «Окей, без проблем». Так и не тренировался все три дня до матча, в итоге меня не включили в заявку.

    – То есть это было не из-за Садыгова?

    – Ну я же бегал по кругу, откуда я всe это мог знать? (смеется) Что касается Ильи, то в той ситуации конкретно к нему вопросов не было, ничего личного.

    Просто мы тогда шли хорошо, обыграли на выезде «Урал», «Рубин». А здесь неожиданно на игру с ЦСКА меняется состав. Все начали думать: почему так?

    А когда ты борешься за выживание, конечно, мысли разные приходят. В итоге это всe разлетелось, поэтому был такой ажиотаж.

    • В сентябре Мирзов присоединился к «Нефтчи».
    • Юран сейчас тренирует «Пари НН».
    • «Химки» по итогам прошлого сезона вылетели из РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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