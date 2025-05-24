Мирзов – о ситуации в «Химках»: «Даже в «Тосно» было лучше»

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов высказался о сложной финансовой ситуации в клубе.

– Вам помогает опыт борьбы за выживание в составе «Торпедо» и «Тосно», где тоже несколько месяцев не платили деньги?

– В таких условиях, как в этом году в «Химках», я еще не играл.

– Даже в обанкротившемся «Тосно» все не настолько было запущено?

– Да, не так. Чуть получше там было.

– Верите, что финансовые проблемы скоро решатся?

– Посмотрим-посмотрим. Ждем, когда все решится. Руководство нам сказало, что все будет хорошо.