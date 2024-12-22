Мирзов: «Чувствую, что не готов ни физически, ни во всем остальном»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов подвел итоги 2024 года и поделился ожиданиями от второй части сезона.

«В 2024 году были и тяжелые моменты, и нормальные. Еще раз скажу, что команде, как и мне, нужна предсезонка. Мы уедем в Турцию, где будет 3 сбора.

Я сам чувствую, что не готов ни физически, ни во всем остальном. Точно могу больше и лучше. Все зависит от готовности, а сегодня я не готов на 100%, то же самое могу сказать и про команду.

Личная задача на следующий год? Мы хотим уйти с 13-го места, на котором стоим уже 3 месяца. Хотелось бы подняться выше. А я просто хочу помогать команде добиваться результатов», – сказал Мирзов.