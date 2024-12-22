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    • Мирзов: «Чувствую, что не готов ни физически, ни во всем остальном»

    Мирзов: «Чувствую, что не готов ни физически, ни во всем остальном»

    Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов подвел итоги 2024 года и поделился ожиданиями от второй части сезона.

    «В 2024 году были и тяжелые моменты, и нормальные. Еще раз скажу, что команде, как и мне, нужна предсезонка. Мы уедем в Турцию, где будет 3 сбора.

    Я сам чувствую, что не готов ни физически, ни во всем остальном. Точно могу больше и лучше. Все зависит от готовности, а сегодня я не готов на 100%, то же самое могу сказать и про команду.

    Личная задача на следующий год? Мы хотим уйти с 13-го места, на котором стоим уже 3 месяца. Хотелось бы подняться выше. А я просто хочу помогать команде добиваться результатов», – сказал Мирзов.

    • Мирзов забил 3 гола в 17 матчах этого сезона РПЛ.
    • «Химки» занимают 13-е место в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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