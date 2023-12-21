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    • Мирзов назвал несправедливым увольнение Кононова из «Спартака»

    Мирзов назвал несправедливым увольнение Кононова из «Спартака»

    Полузащитник бакинского «Нефтчи» Резиуан Мирзов считает, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов в будущем возглавит хорошую команду.

    «Мне очень обидно, что у Кононова такой тяжелый период в карьере. Мы до сих пор на связи. Олег Георгиевич – очень сильный тренер. Это человек, который ставит атакующий футбол. Сколько при нем игроков раскрылось! Он ночами сидит в ноутбуке, смотрит футбол, думает над тактикой. Как-то все несправедливо получилось. Но я уверен, что время расставит все по местам и он возглавит хорошую команду», – сказал Мирзов.

    • Хавбек выступал в московском «Спартаке» с перерывами с 2019 по 2022 годы.
    • Кононов тренировал столичный клуб в 2018–2019 годах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:09
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +17561

      Алексей З 28 минут назад

      Время уже расставляет всё по местам и Кононов после Спартака поменял уже 3-4 клуба.
      Наверно никто кроме Мирзова не разбирается в футболе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19386

      DVOK68 51 минуту назад

      Авторитетное мнение сильного игрока,по поводу сильнейшего же тренера.
      Шарада)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1662

      Цугундeр 1 час назад

      ))
      Да , ладно! А что они с Гунько сделали!! Зверьё.))

      1
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