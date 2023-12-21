Мирзов назвал несправедливым увольнение Кононова из «Спартака»

Полузащитник бакинского «Нефтчи» Резиуан Мирзов считает, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов в будущем возглавит хорошую команду.

«Мне очень обидно, что у Кононова такой тяжелый период в карьере. Мы до сих пор на связи. Олег Георгиевич – очень сильный тренер. Это человек, который ставит атакующий футбол. Сколько при нем игроков раскрылось! Он ночами сидит в ноутбуке, смотрит футбол, думает над тактикой. Как-то все несправедливо получилось. Но я уверен, что время расставит все по местам и он возглавит хорошую команду», – сказал Мирзов.