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  • Хавбек «СКА-Хабаровска» Самсонов хочет выступать за «Барселону»

Хавбек «СКА-Хабаровска» Самсонов хочет выступать за «Барселону»

25 февраля 2018, 11:32
5

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Артем Самсонов рассказал о своих планах на будущее.

Напомним, что 24-летний россиянин перешел в дальневосточный клуб этой зимой из «Спартака-2».

– Что для вас значит переезд в Хабаровск?

– Прежде всего это новый вызов. Я всю свою карьеру играл в одной команде и перейти в другую было для меня очень непросто. Но, я думаю, что этот переход сделает меня сильнее.

– Какие цели вы ставите для себя лично на эту весну?

– Мои личные цели полностью совпадают с командными – надо остаться в Премьер-лиге. Осталось не так много игр и надо провести их на максимуме, чтобы набрать как можно больше очков.

– А если говорить глобально – чего вы хотите добиться в карьере?

– Конечно, я хочу играть на самом высоком уровне, например, в «Барселоне».

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Барселона Самсонов Артем
Комментарии (5)
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kvm5
1519551491
все хотят
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Axe111
1519554190
Досвидания
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Gory One
1519555263
Беда в том, что никто из "мечтающих" не хочет создавать высокий уровень здесь (пахать на тренировках, работать над собой, выкладывать по полной в матчах, режимить и т.п.), но при этом считают, что с наработанным здесь багажом они кому-то нужны там ("например, в «Барселоне»")
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OfaZavr
1519571733
много было таких и до тебя с подобными мечтами и где они теперь... но вообщем желаю удачи!
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yorgenbarenz
1519654838
Жаль терять такого игрока.Барса везде достанет и переманит. Надо бы,пока не поздно,поднять ему зарплату раз в двести-триста.
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