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    Хавбек «СКА-Хабаровска» Самсонов хочет выступать за «Барселону»

    Полузащитник «СКА-Хабаровска» Артем Самсонов рассказал о своих планах на будущее.

    Напомним, что 24-летний россиянин перешел в дальневосточный клуб этой зимой из «Спартака-2».

    – Что для вас значит переезд в Хабаровск?

    – Прежде всего это новый вызов. Я всю свою карьеру играл в одной команде и перейти в другую было для меня очень непросто. Но, я думаю, что этот переход сделает меня сильнее.

    – Какие цели вы ставите для себя лично на эту весну?

    – Мои личные цели полностью совпадают с командными – надо остаться в Премьер-лиге. Осталось не так много игр и надо провести их на максимуме, чтобы набрать как можно больше очков.

    – А если говорить глобально – чего вы хотите добиться в карьере?

    – Конечно, я хочу играть на самом высоком уровне, например, в «Барселоне».

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    25.02.2018 11:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 февраля 2018, 17:20

      Жаль терять такого игрока.Барса везде достанет и переманит. Надо бы,пока не поздно,поднять ему зарплату раз в двести-триста.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 февраля 2018, 18:15

      много было таких и до тебя с подобными мечтами и где они теперь... но вообщем желаю удачи!

      2
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      Рейтинг: +47

      Gory One 25 февраля 2018, 13:41

      Беда в том, что никто из "мечтающих" не хочет создавать высокий уровень здесь (пахать на тренировках, работать над собой, выкладывать по полной в матчах, режимить и т.п.), но при этом считают, что с наработанным здесь багажом они кому-то нужны там ("например, в «Барселоне»")

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 февраля 2018, 13:23

      Досвидания

      1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 25 февраля 2018, 12:38

      все хотят

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