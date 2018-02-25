Хавбек «СКА-Хабаровска» Самсонов хочет выступать за «Барселону»

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Артем Самсонов рассказал о своих планах на будущее.

Напомним, что 24-летний россиянин перешел в дальневосточный клуб этой зимой из «Спартака-2».

– Что для вас значит переезд в Хабаровск?

– Прежде всего это новый вызов. Я всю свою карьеру играл в одной команде и перейти в другую было для меня очень непросто. Но, я думаю, что этот переход сделает меня сильнее.

– Какие цели вы ставите для себя лично на эту весну?

– Мои личные цели полностью совпадают с командными – надо остаться в Премьер-лиге. Осталось не так много игр и надо провести их на максимуме, чтобы набрать как можно больше очков.

– А если говорить глобально – чего вы хотите добиться в карьере?

– Конечно, я хочу играть на самом высоком уровне, например, в «Барселоне».