Попов не полетел со «Спартаком» в Хабаровск из-за микротравмы; Давыдов, Самсонов и Бакаев отправились на игру

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял с собой на выездной матч восьмого тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» 22 игрока. Отметим, что среди них не оказалось полузащитника Ивелина Попова, получившего микроповреждение связки колена во время вчерашней вечерней тренировки.

Кроме того, продолжает восстановление после травмы нападающий Зе Луиш. Хавбек Александр Самедов также не сможет помочь красно-белым в поединке в Хабаровске по причине пропуска матча из-за дисквалификации.

Голкиперы – Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.

Защитники – Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров.

Полузащитники – Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Джано, Артем Самсонов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренцо Мельгарехо.

Нападающие – Луис Адриано, Денис Давыдов.

Встреча «СКА-Хабаровск» – «Спартак» состоится в воскресенье и начнется в 11:00 по московскому времени.