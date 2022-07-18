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«Потому что я так сказал». Капитан «Торпедо» уверен, что клуб не вылетит из РПЛ

Защитник и капитан «Торпедо» Артем Самсонов уверен, что клуб не вылетит из РПЛ.

– Как «Торпедо» не вылететь из РПЛ?

– Мы не вылетим. Почему? Потому что я сказал. Я уверен и не нужны никакие аргументы. Я говорю, что мы не вылетим, значит, не вылетим.

– А если вылетите?

– Я сказал нет. Потом посмотрим. Если что, возьмешь у меня потом интервью.

– Откуда такая уверенность?

– Посмотришь.

– На чем она основана?

– На моих словах, если тебе так легче будет.

– Вы почувствовали, что вторая команда прошлого сезона – «Сочи» не такая сильная, поэтому так говорите?

– Нет, просто я знаю свою команду, я в ней уверен. Какая разница – «Сочи», «Зенит», «Спартак» или еще кто-то?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16618

    paracetamol 15 минут назад

    Пенсам место на пенсии!

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    Рейтинг: +16425

    Cleaner 52 минуты назад

    Капитан «Торпедо» уверен??? Значит Торпедо ТОЧНО вылетит в ПЕРДИВ!!!...)))

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