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    Игрок «Торпедо» пословицей отреагировал на победу над ЦСКА

    Артем Самсонов, защитник «Торпедо», прокомментировал победу над ЦСКА в десятом туре РПЛ (1:0).

    «Не сказал бы, что не дали ничего создать – у ЦСКА были моменты. У нас было несколько хороших выбеганий. Мы же тренируемся, пытаемся что-то исправить, что было до этого. Вообще, неприемлемо проигрывать столько игр и так играть. Стараемся исправить ситуацию. Надеюсь, мы на правильном пути.

    Это всe тренировки, работаем. Терпение и труд всe перетрут. Что изменилось на тренировках? Как мы тренировались, так и тренируемся. Должны же были тренировки когда-то дать свой плод. Думаю, сейчас начали давать свои плоды», – сказал Самсонов.

    • Для торпедовцев это 1-я победа над ЦСКА в официальном матче за последние 19 лет.
    • Команда не выигрывала у этого соперника с 19 июля 2003 года.
    • Также «Торпедо» впервые победило в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +88

      ЭтожЯ 37 минут назад

      А раньше торпедоны на тренировках "козла забивали" и в преферанс рубились ?

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