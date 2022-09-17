Игрок «Торпедо» пословицей отреагировал на победу над ЦСКА

Артем Самсонов, защитник «Торпедо», прокомментировал победу над ЦСКА в десятом туре РПЛ (1:0).

«Не сказал бы, что не дали ничего создать – у ЦСКА были моменты. У нас было несколько хороших выбеганий. Мы же тренируемся, пытаемся что-то исправить, что было до этого. Вообще, неприемлемо проигрывать столько игр и так играть. Стараемся исправить ситуацию. Надеюсь, мы на правильном пути.

Это всe тренировки, работаем. Терпение и труд всe перетрут. Что изменилось на тренировках? Как мы тренировались, так и тренируемся. Должны же были тренировки когда-то дать свой плод. Думаю, сейчас начали давать свои плоды», – сказал Самсонов.