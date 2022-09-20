Экс-судья Федотов: «ЦСКА должен был играть вдесятером весь второй тайм дерби с «Торпедо»

Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал судейство в матче десятого тура РПЛ между «Торпедо» и ЦСКА.

«На 20-й минуте [Павел] Шадыханов не показал карточку футболисту гостей за грубую игру. А на 44-й минуте с поля должны были выгнать [Виллиана] Рошу – игрок ЦСКА откровенно бил соперника по лицу, но ему ничего не было.

Шадыханову надо было смотреть на скопление игроков, а не на мяч, но главный вопрос по эпизоду – к VAR.

ЦСКА должен был играть весь второй тайм вдесятером», – считает Федотов.