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    Экс-судья Федотов: «ЦСКА должен был играть вдесятером весь второй тайм дерби с «Торпедо»

    Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал судейство в матче десятого тура РПЛ между «Торпедо» и ЦСКА.

    «На 20-й минуте [Павел] Шадыханов не показал карточку футболисту гостей за грубую игру. А на 44-й минуте с поля должны были выгнать [Виллиана] Рошу – игрок ЦСКА откровенно бил соперника по лицу, но ему ничего не было.

    Шадыханову надо было смотреть на скопление игроков, а не на мяч, но главный вопрос по эпизоду – к VAR.

    ЦСКА должен был играть весь второй тайм вдесятером», – считает Федотов.

    • «Торпедо» выиграло со счетом 1:0.
    • Это их первая победа в сезоне РПЛ.
    • ЦСКА после поражения опустился на 3-е место в таблице лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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