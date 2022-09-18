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    Бабаев: «ЦСКА очень доволен Федотовым, несмотря на поражение от «Торпедо»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил удовлетворение работой главного тренера Владимира Федотова.

    — Несмотря на осечку с «Торпедо», чувствуете, что наконец-то попали с тренером, взяв Федотова?

    — Мы очень довольны Владимиром Валентиновичем, но не совсем понимаю, к чему этот вопрос. Впереди еще большая часть сезона, предстоит много работы. Очевидно, что команда была хорошо подготовлена и физически, и тактически. Да, на фоне поражения от «Торпедо» немного сложно говорить о положительных моментах, но они очевидно есть и это понятно абсолютно всем болельщикам, специалистам и руководству клуба, конечно.

    • Федотов пришел летом из «Сочи».
    • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
    • Москвичи не брали РПЛ с 2016 года.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +791

      sined1951 1 час назад

      Мне тоже нравится работа с командой Федотова. Слабое место в команде-отсутствие хорошего центрального нападающего. Чалов и Заболотный не тянут.

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