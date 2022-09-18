Бабаев: «ЦСКА очень доволен Федотовым, несмотря на поражение от «Торпедо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил удовлетворение работой главного тренера Владимира Федотова.

— Несмотря на осечку с «Торпедо», чувствуете, что наконец-то попали с тренером, взяв Федотова?

— Мы очень довольны Владимиром Валентиновичем, но не совсем понимаю, к чему этот вопрос. Впереди еще большая часть сезона, предстоит много работы. Очевидно, что команда была хорошо подготовлена и физически, и тактически. Да, на фоне поражения от «Торпедо» немного сложно говорить о положительных моментах, но они очевидно есть и это понятно абсолютно всем болельщикам, специалистам и руководству клуба, конечно.