Бабаев: «ЦСКА очень доволен Федотовым, несмотря на поражение от «Торпедо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил удовлетворение работой главного тренера Владимира Федотова.
— Несмотря на осечку с «Торпедо», чувствуете, что наконец-то попали с тренером, взяв Федотова?
— Мы очень довольны Владимиром Валентиновичем, но не совсем понимаю, к чему этот вопрос. Впереди еще большая часть сезона, предстоит много работы. Очевидно, что команда была хорошо подготовлена и физически, и тактически. Да, на фоне поражения от «Торпедо» немного сложно говорить о положительных моментах, но они очевидно есть и это понятно абсолютно всем болельщикам, специалистам и руководству клуба, конечно.
- Федотов пришел летом из «Сочи».
- ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
- Москвичи не брали РПЛ с 2016 года.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»