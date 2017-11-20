Глушаков: «Спартак» не сломить»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил возвращение в строй полузащитника команды Романа Зобнина после матча с «Краснодаром». По его словам, в стане красно-белых всегда рады возвращению травмированных игроков в обойму.

Матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» завершился со счетом 1:4. Красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть балов. «Горожане» идут на пятом месте с 27-ю очками.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» пройдет во вторник в Москве. Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

– Роман Зобнин вернулся. Это знаковое событие для «Спартака»?

– Когда любой футболист долго не играет, не только Роман Зобнин, команда рада возвращению тому, кто выходит с лазарета. Есть помощь, обойма.

– На замену вам по позиции вышел молодой Самсонов. Что скажете о нем?

– Хорошо сыграл, молодец. И не такой уж молодой он (Улыбается.)

– У «Спартака» сейчас адский календарь. Хватит ли морально-волевых сил?

– Не думаем об этом, к каждой игре готовимся индивидуально. Каждый соперник по-своему хорош, с каждым будем играть.

– Насколько психологически тяжело будет играть с «Марибором»?

– Сейчас пока не думаем об этом. Мы победили, а уже на следующий день начнем готовиться к игре с «Марибором». Я думаю, нас не сломить. Мы все взрослые люди, не с такими командами играли. Все понимают ответственность. Это Лига чемпионов, слабых соперников нет. Настрой будет запредельный.

– Как чувствовали себя во вратарских перчатках в концовке матча сборной с Испанией?

– Чудесно. Дал бы испанцам пробить по воротам, они не смогли этого сделать. Я был готов. (Смеется.)