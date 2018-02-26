Самсонов: «Игра со «Спартаком», конечно, будет особенной»

Новичок «СКА-Хабаровска» полузащитник Артем Самсонов, который перешел из «Спартака», рассказал, что ждет встречи с красно-белыми на поле с особым настроем.

«Сейчас я уже освоился и привык. Только в Хабаровск я уже прилетал четыре раза. Я вообще быстро адаптируюсь практически ко всему. Какие ассоциации с Хабаровском? Холод и икра.

Переезд в Хабаровск — прежде всего, это новый вызов. Я всю свою карьеру играл в одной команде и перейти в другую было для меня очень непросто. Но, я думаю, что этот переход сделает меня сильнее.

Игра со «Спартаком», конечно, будет особенной. «Спартак» это команда которая меня вырастила и воспитала. Так что настрой будет просто запредельный», – рассказал футболист.

В текущем сезоне Самсонов провел два матча в составе «Спартака» в Премьер-лиге, не отметившись в них результативными действиями.