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    Самсонов: «Игра со «Спартаком», конечно, будет особенной»

    Новичок «СКА-Хабаровска» полузащитник Артем Самсонов, который перешел из «Спартака», рассказал, что ждет встречи с красно-белыми на поле с особым настроем.

    «Сейчас я уже освоился и привык. Только в Хабаровск я уже прилетал четыре раза. Я вообще быстро адаптируюсь практически ко всему. Какие ассоциации с Хабаровском? Холод и икра.

    Переезд в Хабаровск — прежде всего, это новый вызов. Я всю свою карьеру играл в одной команде и перейти в другую было для меня очень непросто. Но, я думаю, что этот переход сделает меня сильнее.

    Игра со «Спартаком», конечно, будет особенной. «Спартак» это команда которая меня вырастила и воспитала. Так что настрой будет просто запредельный», – рассказал футболист.

    В текущем сезоне Самсонов провел два матча в составе «Спартака» в Премьер-лиге, не отметившись в них результативными действиями.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    26.02.2018 10:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 февраля 2018, 16:26

      Чтобы Спартак, тебя лучше запомнил, ты забей им парочку голов и пару
      результативных передач отдай и всё будет в порядке.

      0
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      Рейтинг: +5460

      Дядя Серёжа 26 февраля 2018, 12:47

      Для всех игры со Спартаком особенные

      2
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      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 26 февраля 2018, 15:38

      А по таблице и у Спартака все оставшиеся - особенные.

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 26 февраля 2018, 11:18

      Успехов парню во всех играх, кроме игры со Спартаком.
      Может вырастит в Хабаровске в большого мастера и его захотят клубы из ТОП-5 РФПЛ.

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