Полузащитник «Спартака» может перейти в «СКА-Хабаровск»

Полузащитник «Спартака» Артем Самсонов может продолжить карьеру в «СКА-Хабаровске». Сделка может состояться в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Самсонов провел за «Спартак» в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Также в активе полузащитника 11 игр и два забитых мяча в составе «Спартака-2».