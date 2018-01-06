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    Полузащитник «Спартака» может перейти в «СКА-Хабаровск»

    Полузащитник «Спартака» Артем Самсонов может продолжить карьеру в «СКА-Хабаровске». Сделка может состояться в ближайшее время.

    В нынешнем сезоне Самсонов провел за «Спартак» в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Также в активе полузащитника 11 игр и два забитых мяча в составе «Спартака-2».

    Источник: Sport24

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    06.01.2018 22:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +20827

      derrik2000 7 января 2018, 16:46

      В тех матчах Спартака, где выходил Самсонов, он мне больше всех понравился из игроков 2-й команды. Видимо, "ещё немного ещё чуть-чуть..."
      Скорее всего в аренду уйдёт: обрастать игроцким опытом в выступлениях за основу против взрослых дяденек.
      Не сломается, выдюжит - честь ему и хвала, и - добро пожаловать в основу Спартака!

      0
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      Рейтинг: +842

      sined1951 7 января 2018, 14:57

      Правильно сделает если уйдет. Будет больше игровой практики и возможности проявить себя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 7 января 2018, 10:50

      нАДЕЮСЬ АРЕНДА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 7 января 2018, 09:59

      Играй пока молодой, парень.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 января 2018, 00:18

      далековато будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 6 января 2018, 23:08

      Что-то отдача от Спартака-2 и молодёжки мизерная. Если не сказать нулевая.

      5
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      Рейтинг: +249

      selkoka 6 января 2018, 22:50

      Все правильно. Уже вряд ли будет шанс в Спартаке проявить себя, надо идти дальше

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      Avenger_93 6 января 2018, 22:50

      Полгода травмированным был, а сейчас можно за аута в аренду отдать

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 22:11

      Аренда, продажа? Спартак укрепляет СКА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 января 2018, 22:09

      Билялетдинов умеет работать с молодежью, пусть едет опыта набираться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov > Сильвербой 6 января 2018, 22:28

      Молодёжь? Ему уже 24

      3
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