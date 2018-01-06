Полузащитник «Спартака» может перейти в «СКА-Хабаровск»

В тех матчах Спартака, где выходил Самсонов, он мне больше всех понравился из игроков 2-й команды. Видимо, "ещё немного ещё чуть-чуть..."
Скорее всего в аренду уйдёт: обрастать игроцким опытом в выступлениях за основу против взрослых дяденек.
Не сломается, выдюжит - честь ему и хвала, и - добро пожаловать в основу Спартака!
Полузащитник «Спартака» Артем Самсонов может продолжить карьеру в «СКА-Хабаровске». Сделка может состояться в ближайшее время.
В нынешнем сезоне Самсонов провел за «Спартак» в РФПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.
Также в активе полузащитника 11 игр и два забитых мяча в составе «Спартака-2».