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Капитан «Торпедо»: «Наш вылет справедлив, мы играли плохо»

14 мая 2023, 09:26

Артем Самсонов, капитан «Торпедо», прокомментировал вылет команды из РПЛ.

  • «Торпедо» лишился шансов на выживание после матча 27-го тура против ЦСКА (0:3).
  • Москвичи не проводят в РПЛ больше сезона подряд с 2006 года.
  • Самсонов – воспитанник «Торпедо».

– Что чувствует игрок при вылете команды из РПЛ?

– Грусть, что еще… Грустно мне.

– Но все по делу?

– Да, по делу. Если результат такой, на данный момент все справедливо.

– Когда поняли, что дела плохие, вылет близок?

– Не думал об этом весь год. Старался настроить себя на позитив. На то, что надо сохраниться, но не получилось.

– В чем причина?

– Мы виноваты. Футболисты, которые выходили на поле. Можно говорить, что менялось руководство, менялись тренеры, но что говорить об этом – на поле-то мы выходили.

– Но перемен слишком много. Нет ощущения, что если бы ничего не меняли и играли бы сезон с Александром Бородюком, хуже бы точно не было?

– Возможно. Но все равно – я сыграл двадцать с чем-то игр, другие тоже много играли. Вылетели мы.

– Что бы сказали болельщикам в этот сложный момент?

– Хотелось бы извиниться. Искренне извиниться за то, что мы так плохо играли этот год. Мы постараемся в новом сезоне вернуться в РПЛ и отметить столетие уже в РПЛ.

– Реально вернуться за год?

– Реально все. Будет тяжело, но мы постараемся.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Самсонов Артем
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