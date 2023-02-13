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    Обухов рассказал, до какого возраста хочет продолжать карьеру

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов назвал желаемые сроки продолжительности своей карьеры.

    «Хотелось бы играть до 37-38 лет. Но там – как позволит здоровье. Почему нет, если ты себя прекрасно чувствуешь и в тебе нуждается какой-либо клуб?

    С каждым годом, когда ты понимаешь, что карьера все ближе к завершению, тебе хочется играть все больше и больше», – заявил Обухов.

    • Обухов – воспитанник «Спартака».
    • 8 февраля ему исполнился 31 год.
    • Футболист пропустил суммарно около года из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил во время выступления за «Торпедо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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