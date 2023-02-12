Обухов рассказал, насколько пострадали его инвестиции из-за санкций

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов не почувствовал большого влияния санкций на свои инвестиции.

– За время моего отстранения [за нарушение антидопинговых правил] трудно было чего-то добиться. Я более долгосрочный инвестор. Задача была сохранить капитал. Пока была дисквалификация, по регламенту, я не имел права получать ни зарплату, ни какие-либо другие выплаты. Никакой финансовой поддержки не было, поэтому все, что было накоплено, уходило на жизнь. Все, что было в ценных бумагах и активах – осталось.

– Санкции сказались на инвестициях?

– Сказались. С небольшими потерями, но некритично. Порядка десяти процентов.

– Иностранный рынок вообще закрыли для нас.

– Да, пытаются добиться разблокировки. Я в иностранных акциях тоже застрял.

31-летний Обухов стоит 350 тысяч евро.

Игрок – воспитанник «Спартака».

Футболист отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил во время выступления за «Торпедо».

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