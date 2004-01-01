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    Обухов не полетел с «Ростовом» на игру с «Ротором»

    Нападающий «Ростова» Владимир Обухов не сыграет в матче 23-го тура РПЛ с «Ротором», который состоится завтра, 17 марта.

    По информации «РБ-Спорта», ростовский клуб не взял футболиста на игру в Волгоград из-за подозрений в употреблении допинга в 2013 году.

    • По информации «Чемпионата», в 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.
    • В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.
    • Если вина российского игрока будет доказана, ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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