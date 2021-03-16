Обухов не полетел с «Ростовом» на игру с «Ротором»

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов не сыграет в матче 23-го тура РПЛ с «Ротором», который состоится завтра, 17 марта.

По информации «РБ-Спорта», ростовский клуб не взял футболиста на игру в Волгоград из-за подозрений в употреблении допинга в 2013 году.