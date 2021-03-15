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  • ⚡ «Чемпионат»: форварда «Ростова» Обухова поймали на допинге. Ему грозит дисквалификация на четыре года

⚡ «Чемпионат»: форварда «Ростова» Обухова поймали на допинге. Ему грозит дисквалификация на четыре года

15 марта 2021, 08:20
16

«Чемпионат» сообщил о возможном отстранении от футбола нападающего «Ростова» Владимира Обухова.

В распоряжении интернет-издания оказалось письмо от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева. В нем говорится, что футболист подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Якобы в 2013 году форвард сдал положительный допинг-тест. В его организме обнаружили метандиенон. Однако в официальных протоколах результат пробы значится как отрицательный. В ФИФА предполагают, что избежать ответственности Обухову помогла Московская лаборатория, скрывшая реальные данные о его анализах.

Если вина российского игрока будет доказана, ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Обухов Владимир
Комментарии (16)
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Dr.Metal
1615785813
ага и сборная будет под флагом лгбт играть как сейчас лыжники и ранее хоккеисты
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Добрый Бобер
1615785954
А где они 8 дет были?
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PAREVG.
1615787806
Вспомнила бабка, как девкой была... А что Обухов 8 лет назад, а не, допустим Яшин в 1973 году???? Если параноить, так по полной, а еще лучше, кто-то из бронзовых призеров евро 2008, тогда еще и медаль можно отобрать...
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Урия Гип 2
1615789494
Вот где же его плохому научили?
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кран
1615790250
Надо еще проверить, когда он родился, в молоке матери ничего запрещенного не было?!
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isakkobelini
1615790532
Кто нибудь, объясните почему проба 2013 года неожиданно, в 2021 году проверяется ещё раз? Как вообще это все работает?
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Из Твери Леха
1615792130
А ведь он в 2013 в партаке состоял.
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ySS
1615792460
Добрались добрые и справедливые и до российского футбола... Московская лаборатория... где-то мы уже это слышали... снова Родченков будет главным и решающим свидетелем...
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Закат ЕдРа
1615802098
Обухов 8 лет назад в сборной провалил тест. Пытались скрыть. Жесть. Но в европе с допингом много ловят. Это плохо, но не критично. А теперь ниже читайте: За 8 лет жулики и воры развалили наш футбол, только что бы газовый выпердыш бомжа играл. Судь, вары, кабинеты, менты, подкупы, свои президенты, скупка всех игроков, фк сочи из Питерского клуба. Все делали ради своей игрушки-антинародной команды. И к чему это привело? Спускаемся в таблице. Уже будем скоро на дне. Чемпион не будет попадать в ЛЧ. А им все пофигу. Дальше пенальти, судьи, подкупы.
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фанат джигурды
1615817159
Это было в 2013-м году... Таким темпом надо Симоняна и Протасова на допинг проверить!!!
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