⚡ «Чемпионат»: форварда «Ростова» Обухова поймали на допинге. Ему грозит дисквалификация на четыре года

«Чемпионат» сообщил о возможном отстранении от футбола нападающего «Ростова» Владимира Обухова.

В распоряжении интернет-издания оказалось письмо от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева. В нем говорится, что футболист подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Якобы в 2013 году форвард сдал положительный допинг-тест. В его организме обнаружили метандиенон. Однако в официальных протоколах результат пробы значится как отрицательный. В ФИФА предполагают, что избежать ответственности Обухову помогла Московская лаборатория, скрывшая реальные данные о его анализах.

Если вина российского игрока будет доказана, ему грозит четырехлетняя дисквалификация.