Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    ⚡ «Чемпионат»: форварда «Ростова» Обухова поймали на допинге. Ему грозит дисквалификация на четыре года

    «Чемпионат» сообщил о возможном отстранении от футбола нападающего «Ростова» Владимира Обухова.

    В распоряжении интернет-издания оказалось письмо от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева. В нем говорится, что футболист подозревается в нарушении антидопинговых правил.

    Якобы в 2013 году форвард сдал положительный допинг-тест. В его организме обнаружили метандиенон. Однако в официальных протоколах результат пробы значится как отрицательный. В ФИФА предполагают, что избежать ответственности Обухову помогла Московская лаборатория, скрывшая реальные данные о его анализах.

    Если вина российского игрока будет доказана, ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:20
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      ySS 16 минут назад

      Добрались добрые и справедливые и до российского футбола...
      Московская лаборатория... где-то мы уже это слышали... снова Родченков будет главным и решающим свидетелем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3029

      Из Твери Леха 22 минуты назад

      А ведь он в 2013 в партаке состоял.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      isakkobelini 48 минут назад

      Кто нибудь, объясните почему проба 2013 года неожиданно, в 2021 году проверяется ещё раз? Как вообще это все работает?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4529

      mamba9090909 > isakkobelini 18 минут назад

      У них там всё с задержкой. Со всего мира туда сдаются пробы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +534

      кран 53 минуты назад

      Надо еще проверить, когда он родился, в молоке матери ничего запрещенного не было?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Урия Гип 2 1 час назад

      Вот где же его плохому научили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14542

      alarm 1 час назад

      за спартаг сразу стыдно стало)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2344

      PAREVG. 1 час назад

      Вспомнила бабка, как девкой была...

      А что Обухов 8 лет назад, а не, допустим Яшин в 1973 году???? Если параноить, так по полной, а еще лучше, кто-то из бронзовых призеров евро 2008, тогда еще и медаль можно отобрать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19766

      silver29 1 час назад

      Мутная история, этому-то зачем стероиды жрать сборная ему не светила, ну и бегал бы в Ростове, а в качестве допинга кефир пил, тоже белок и жир сжигает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4529

      mamba9090909 > silver29 20 минут назад

      Когда он стероиды жрал, он бегал в Спартаке и играл в молодёжной сборной. По поводу стероидов в Спартаке опыт большой.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5007

      Добрый Бобер 2 часа назад

      А где они 8 дет были?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1014

      Dr.Metal 2 часа назад

      ага и сборная будет под флагом лгбт играть как сейчас лыжники и ранее хоккеисты

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83704
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru