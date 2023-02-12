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    Обухов назвал сильнейшего форварда РПЛ

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов оценил игру своего коллеги из «Крыльев Советов» Владимира Сычевого.

    – Лучший нападающий в России – Сычевой. Я с ним очень много разговаривал, когда мы были еще в ФНЛ, и говорил ему, что для меня он один из лучших нападающих в России. У него есть все данные для классного форварда: высокий, быстрый, техничный, хороший удар. Из-за того, что у него нет футбольной школы, он очень нестандартный. У него свое видение футбола: защитник ждет от него одного, а он делает совершенно другое.

    – Можно его с кем-то сравнить?

    – В России, думаю, нет. Для меня он достаточно уникальный нападающий. Он очень силен в созидании и завершении, около штрафной.

    – Агент Сычевого рассказывал, что у него был вариант с «Зенитом», но он выбрал «Крылья». Вы понимаете, почему он сделал такой выбор?

    – Говорю же: Вова – очень нестандартный игрок и человек. Думаю, он выбрал для себя просто развитие. Возможно, он понимал, что придет в «Зенит» и будет сидеть первое время на скамейке запасных. В «Крыльях» он может доказать всем, что он игрок не одной команды, не одного сезона, а именно очень классный нападающий. Неужели «Зенит» скажет: «Он к нам не пришел, больше его не пригласим»? Наоборот, если Вова будет в «Крыльях» забивать, это добавит «Зениту» уверенности, что он может играть не только в «Оренбурге».

    • Сычевой с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • «Крылья» купили Сычевого в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13088

      Алексей З 1 час назад

      Прочтёшь "шапку" и думаешь , а кто такой Обухов ?
      Вы дворников и работников супер-маркетов в Оренбурге опросите, интересно же .

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