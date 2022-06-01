Обухов: «Конечно, я готов вернуться в «Спартак». Но это на уровне фантастики»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о периоде игры за «Спартак».

– Спустя время, можете сказать, что не получилось в «Спартаке»?

– Была конкуренция, где-то мой уровень на тот момент не соответствовал клубу. Возможно, можно было бы меня подпускать, давать игровое время. Тогда могло бы что-то получиться, но каждый тренер строит игру по-своему, поэтому я решил уйти.

– Ваноли сказал, что ему не помешал бы еще один форвард. Готовы ли вы рассмотреть предложение «Спартака» и вернуться в клуб?

– Конечно, но это на уровне фантастики. У меня есть контракт с «Оренбургом», и больше я ни о чем не думаю на данный момент.

Обухов – воспитанник «Спартака».

В июле 2021 года ФИФА дисквалифицировала Обухова за нарушения антидопингового законодательства.

В его организме обнаружили метандиенон. Обухов сотрудничал со следствием и признал свою вину.

Дисквалификация закончилась 2 декабря 2021 года.

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