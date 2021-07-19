«Ростов» расторгнет контракт с Обуховым. Его дисквалифицировали за допинг

Сергей Пушкин, агент нападающего «Ростова» Владимира Обухова, ожидает, что донской клуб прекратит сотрудничество с его клиентом.

ФИФА дисквалифицировала футболиста за нарушения антидопингового законодательства.

Обухов сотрудничал со следствием и признал свою вину.

Его отстранение от футбола продлится до 2 декабря 2021 года.

«На данный момент соглашение Обухова и «Ростова» действует. Я думаю, что на этой неделе контракт будет расторгнут, так как вердикт от ФИФА получили, «Ростов» имеет полное основание, чтобы расторгнуть договор.

Я общался с представителями клуба на этот счет, мы не будем препятствовать этому, потому что ФИФА вынесла решение. В моем понимании полгода дисквалификации – это хорошее стечение обстоятельств, здесь нужно сказать спасибо спортивному юристу Юрию Зайцеву, который занимался делами, он очень много времени потратил, чтобы так сложилось.

На данный момент Обухов занимается индивидуально, он бегает, поддерживает форму, также занимается с тренером по физподготовке, определенная программа составлена для поддержания формы. Он сам по себе профессионал, понимает, что нужно поддерживать себя в форме, уверен, что все с карьерой у него будет дальше хорошо.

Месяц прошел, 2 декабря он сможет быть заявлен за какой-либо клуб, а за полтора месяца, ориентировочно 17 октября, он сможет тренироваться с любой потенциальной командой, которая захочет с ним подписать контракт.

Когда эта ситуация произошла, многие клубы обращались к нам, потому что понимают, что игрок хорошего уровня бесплатный.

Проблем по его трудоустройству не будет, потому что даже заграничные клубы интересовались, российские тоже, но в приоритете остаться в Премьер-лиге – у футболиста есть свои цели», – сказал агент.