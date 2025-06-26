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Обухов: «Заболотный идеально подходит «Спартаку»

Сегодня, 01:11

Бывший спартаковец Владимир Обухов поддержал возможное подписание клубом нападающего Антона Заболотного.

«Как я понял, «Спартак» ищет нападающего, похожего на Соболева. Заболотный идеально подходит. После ухода Александра «Спартак» на последних минутах оказывал давление, но в штрафной не хватало высокого нападающего.

У «Спартака» не будет проблем в этом компоненте, если Антон присоединится к команде, это идеальная кандидатура. Красно-белые ничем не рискуют, Заболотный является свободным агентом.

Посмотрим, как он вольется в тренировочный процесс «Спартака», – сказал Обухов.

  • В прошедшем сезоне Заболотный оформил 6+6 в 31 матче за «Химки».
  • Форвард стал свободным агентом из-за банкротства подмосковного клуба.
  • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Заболотный Антон Обухов Владимир
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