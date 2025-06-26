Обухов: «Заболотный идеально подходит «Спартаку»

Бывший спартаковец Владимир Обухов поддержал возможное подписание клубом нападающего Антона Заболотного.
«Как я понял, «Спартак» ищет нападающего, похожего на Соболева. Заболотный идеально подходит. После ухода Александра «Спартак» на последних минутах оказывал давление, но в штрафной не хватало высокого нападающего.
У «Спартака» не будет проблем в этом компоненте, если Антон присоединится к команде, это идеальная кандидатура. Красно-белые ничем не рискуют, Заболотный является свободным агентом.
Посмотрим, как он вольется в тренировочный процесс «Спартака», – сказал Обухов.
- В прошедшем сезоне Заболотный оформил 6+6 в 31 матче за «Химки».
- Форвард стал свободным агентом из-за банкротства подмосковного клуба.
- Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»