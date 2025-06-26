Обухов: «Заболотный идеально подходит «Спартаку»

Бывший спартаковец Владимир Обухов поддержал возможное подписание клубом нападающего Антона Заболотного.

«Как я понял, «Спартак» ищет нападающего, похожего на Соболева. Заболотный идеально подходит. После ухода Александра «Спартак» на последних минутах оказывал давление, но в штрафной не хватало высокого нападающего.

У «Спартака» не будет проблем в этом компоненте, если Антон присоединится к команде, это идеальная кандидатура. Красно-белые ничем не рискуют, Заболотный является свободным агентом.

Посмотрим, как он вольется в тренировочный процесс «Спартака», – сказал Обухов.