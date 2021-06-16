Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    «Р-Спорт»: Обухов дисквалифицирован на полгода и покидает «Ростов»

    ФИФА признала игрока «Ростова» Владимира Обухова виновным в нарушении антидопинговых правил. Футболист дисквалифицирован на шесть месяцев.

    «Футболист Обухов дисквалифицирован ФИФА на шесть месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 4 июня», – сказал источник «Р-Спорт».

    «Ростов» разорвет контракт с Обуховым.

    • По информации «Чемпионата», в 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.
    • В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.
    • Обухов – воспитанник «Спартака».

    Обухов – об обвинениях в употреблении допинга: «Новость стала для меня большим шоком»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:58
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1089

      vmonomah17 19 минут назад

      Может Соболев выдавал себя за Обухова?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8768

      Вомбат 23 минуты назад

      Красно-белый Бомбардир совсем спятил на почве своего любимого нападающего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26785

      VVM1964 26 минут назад

      Бомбардир , вы хоть сами то читаете что вы пишите !!! ((( Речь об Обухове , а в заголовке откуда то нарисовался Соболев !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1696

      kvm 27 минут назад

      причём тут Соболев???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      dragon922 27 минут назад

      какой на хрен соболев ?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86456
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66275
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru