«Р-Спорт»: Обухов дисквалифицирован на полгода и покидает «Ростов»

ФИФА признала игрока «Ростова» Владимира Обухова виновным в нарушении антидопинговых правил. Футболист дисквалифицирован на шесть месяцев.

«Футболист Обухов дисквалифицирован ФИФА на шесть месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 4 июня», – сказал источник «Р-Спорт».

«Ростов» разорвет контракт с Обуховым.

По информации «Чемпионата», в 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.

В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.

Обухов – воспитанник «Спартака».

Обухов – об обвинениях в употреблении допинга: «Новость стала для меня большим шоком»