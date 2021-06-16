«Р-Спорт»: Обухов дисквалифицирован на полгода и покидает «Ростов»

ФИФА признала игрока «Ростова» Владимира Обухова виновным в нарушении антидопинговых правил. Футболист дисквалифицирован на шесть месяцев.
«Футболист Обухов дисквалифицирован ФИФА на шесть месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 4 июня», – сказал источник «Р-Спорт».
«Ростов» разорвет контракт с Обуховым.
- По информации «Чемпионата», в 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.
- В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.
- Обухов – воспитанник «Спартака».
Обухов – об обвинениях в употреблении допинга: «Новость стала для меня большим шоком»
Источник: «Р-Спорт»