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    Обухов – об обвинениях в употреблении допинга: «Новость стала для меня большим шоком»

    Нападающий «Ростова» Владимир Обухов отреагировал на обвинения в нарушении антидопинговых правил.

    «Я получил уведомление из ФИФА по поводу моей допинг-пробы, взятой в марте 2013 года. В то время я выступал на правах аренды за «Торпедо», а пробу взяли в расположении молодeжной сборной России. В письме говорится, что моя проба дала положительный результат, но якобы была уничтожена в Московской антидопинговой лаборатории.

    Новость из ФИФА стала для меня большим шоком. Ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции.

    Всю свою карьеру я внимательно относился к лекарствам, которые я употребляю. Но, к сожалению, далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему дает доктор.

    Тот факт, что нас было два футболиста из «Торпедо», у обоих оказалась положительная допинг-проба и у обоих было выявлено одно и то же запрещeнное вещество, конечно, наводит на определeнные мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять.

    Мы с моей командой юристов уже начали взаимодействовать с РФС, чтобы правильно установить все обстоятельства того случая. Я также готов к полному сотрудничеству с ФИФА», – цитирует Обухова «Чемпионат».

    • По информации «Чемпионата», в 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.
    • В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.
    • Если вина российского игрока будет доказана, ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1760

      Алехсбургер. 1 час назад

      Не у каждого лоха есть "команда юристов" ,готовая к сотрудничеству с целым ФИФА..)

      Мы что-то пропустили,как всегда.?)

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