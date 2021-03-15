Обухов – об обвинениях в употреблении допинга: «Новость стала для меня большим шоком»

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов отреагировал на обвинения в нарушении антидопинговых правил.

«Я получил уведомление из ФИФА по поводу моей допинг-пробы, взятой в марте 2013 года. В то время я выступал на правах аренды за «Торпедо», а пробу взяли в расположении молодeжной сборной России. В письме говорится, что моя проба дала положительный результат, но якобы была уничтожена в Московской антидопинговой лаборатории.

Новость из ФИФА стала для меня большим шоком. Ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции.

Всю свою карьеру я внимательно относился к лекарствам, которые я употребляю. Но, к сожалению, далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему дает доктор.

Тот факт, что нас было два футболиста из «Торпедо», у обоих оказалась положительная допинг-проба и у обоих было выявлено одно и то же запрещeнное вещество, конечно, наводит на определeнные мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять.

Мы с моей командой юристов уже начали взаимодействовать с РФС, чтобы правильно установить все обстоятельства того случая. Я также готов к полному сотрудничеству с ФИФА», – цитирует Обухова «Чемпионат».