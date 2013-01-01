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Агент Обухова прокомментировал повторную дисквалификацию игрока за допинг

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, прокомментировал продление дисквалификации форварда за употребление допинга еще на полгода.

«Подобного никогда в жизни не видел. У нас есть юристы, с которыми мы сотрудничаем. Оспорить решение? Как они скажут — так и будет.

Тренировочный процесс? Будет выстраиваться очень просто. Выходишь на футбольное поле и бегаешь. Все самостоятельно. Возможно, медиалига. Почему нет? Как вариант.

Хотелось бы поблагодарить весь спортивный блок «Оренбурга». Селекционный отдел, спортивного директора и президента. Они поступили как люди с большой буквы. Они не кинули парня в сложной ситуации. Просто приостановили контракт.

От них были шаги навстречу, чтобы парень не был без рубля. Но по правилам ФИФА запрещено переводить деньги от клуба на игрока, который отбывает дисквалификацию. Мы в любом случае очень благодарны «Оренбургу», — сказал Пушкин.

  • Обухова дисквалифицировали в июле прошлого года на 6 месяцев.
  • В 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.
  • В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:54
Комментарии1
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    Рейтинг: +8344

    R_a_i_n 9 минут назад

    А есть ли вообще смысл отбывать теперь эту дискву?? Для чего?

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