Обухову на полгода продлили дисквалификацию за допинг

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов получил дополнительное наказание по требованию Всемирного антидопингового агентства.

WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) добилась продления дисквалификации 30-летнего футболиста еще на полгода.

– Как понимаете, дисквалификацию продлили. Но я уже и так настрадался. Не хочу все второй раз это проживать. Дали и дали.

– Но как это возможно?

– WADA посчитало, что мне дали мало, поэтому решили продлить.

– Какие у вас теперь планы?

– Продолжу играть. Осенью уже возвращаюсь в Оренбург и могу приступать к тренировкам.

– Как клуб отреагировал?

– Они меня поддержали, за что очень благодарен. Поступили по-человечески. Понимают, что я не виноват. Не разрывали контракт и сказал, что очень ждут возвращения.

Обухова дисквалифицировали в июле прошлого года на 6 месяцев.

В 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.

В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.

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