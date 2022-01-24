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    Обухов – о Дзюбе в «Спартаке»: «Вообще не умеет проигрывать. Стоило кому-то привезти, он начинал перепалку»

    Бывший игрок «Спартака» Владимир Обухов высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе, с которым он вместе выступал за московскую команду.

    – Каким ты запомнил Дзюбу в «Спартаке»?

    – Максималистом. Вообще не умеет проигрывать. Если команда Артема проиграла, то это сразу эмоции.

    Стоило кому-то привезти, Дзюба начинал перепалку: «Да ты чего делаешь?!». Но за полем стихал: «Извини, на эмоциях вскипел».

    – Ты плотно пересекался с Артемом?

    – Только на сборах. Но даже там, на простых тренировках уступить было неприемлемо. Ничего, кроме победы.

    – Сейчас много таких эмоциональных, как тот Дзюба?

    – Это что-то из уже уходящего поколения. Сейчас уже реже пихают молодым. Потерял молодой мяч, ошибся – реакция спокойная. Когда терял я, тут же получал.

    – Тебе ближе современный подход?

    – Конечно. Молодых только поддерживаю. Если они равнодушны, как ни в чем не бывало возвращаются назад, конечно, начинаешь злиться. Но когда игрок доказывает, старается, ему нужна поддержка.

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    Источник: Sport24

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    24.01.2022 23:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5676

      Semenycch 4 часа назад

      Завись сочится от футбольного бездаря к лучшему бомбардиру чемпионатов России.

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      Рейтинг: +807

      Vitaga > Semenycch 2 часа назад

      по моему он только хорошее высказал. самые лучшие стороны настоящего спортсмена . Роналду тоже жутко не любит проигрывать даже вне поля. никакой тут зависти нет.

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      Рейтинг: +10398

      playsh 5 часов назад

      Задавать вопрос - "Артёмка,ты дурак или с детства так?" не нужно,потому что у него явно диагностируется родовая травма - значит с детства.

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