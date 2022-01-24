Обухов – о Дзюбе в «Спартаке»: «Вообще не умеет проигрывать. Стоило кому-то привезти, он начинал перепалку»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Обухов высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе, с которым он вместе выступал за московскую команду.

– Каким ты запомнил Дзюбу в «Спартаке»?

– Максималистом. Вообще не умеет проигрывать. Если команда Артема проиграла, то это сразу эмоции.

Стоило кому-то привезти, Дзюба начинал перепалку: «Да ты чего делаешь?!». Но за полем стихал: «Извини, на эмоциях вскипел».

– Ты плотно пересекался с Артемом?

– Только на сборах. Но даже там, на простых тренировках уступить было неприемлемо. Ничего, кроме победы.

– Сейчас много таких эмоциональных, как тот Дзюба?

– Это что-то из уже уходящего поколения. Сейчас уже реже пихают молодым. Потерял молодой мяч, ошибся – реакция спокойная. Когда терял я, тут же получал.

– Тебе ближе современный подход?

– Конечно. Молодых только поддерживаю. Если они равнодушны, как ни в чем не бывало возвращаются назад, конечно, начинаешь злиться. Но когда игрок доказывает, старается, ему нужна поддержка.

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