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В «Оренбурге» назвали предвзятым решение о продлении дисквалификации Обухова

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал продление дисквалификации нападающего Владимира Обухова еще на полгода.

«Оренбург» приостановил контракт с Обуховым. Мы поддерживаем игрока, у нас в клубе человеческие отношения. Считаем, что в этой ситуации десятилетней давности он стал пострадавшим. На чьей это совести – вопрос второй.

Он уже отбыл дисквалификацию, а тут со стороны европейских органов новые решения. Человека два раза наказывают. С моей точки зрения, это какая-то предвзятость. Но решение есть, его надо выполнять», – сказал Еремякин.

  • Обухова дисквалифицировали в июле прошлого года на 6 месяцев.
  • В 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.
  • В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.

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Источник: «Р-Спорт»

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