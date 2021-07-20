Обухов: «В «Торпедо» перед играми нам кололи по 4 инъекции и давали 15 таблеток»

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов рассказал, как в его организм мог попасть допинг.

ФИФА дисквалифицировала футболиста за нарушения антидопингового законодательства.

Обухов сотрудничал со следствием и признал свою вину.

Его отстранение от футбола продлится до 2 декабря 2021 года.

«В 2013 году «Спартак» отдал меня в аренду в «Торпедо», где я провел вторую половину сезона-2012/13. Методы работы медицинского штаба «Торпедо» еще тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по четыре инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодой футболист – многого не понимал.

Да и в целом я не имел возможности высказывать свое мнение, так как в контракте у каждого футболиста есть пункт о выполнении всех указаний главного доктора и медицинского персонала. Возразить я не мог, так как нарушил бы правила контракта. Смотря на ту ситуацию спустя восемь лет, у меня на многое открылись глаза. Но, к сожалению, уже ничего не вернуть.

Перед одним из матчей молодежной сборной в марте 2013 года у меня взяли допинг-пробу. О том, что она была положительная, я узнал только недавно, когда получил письмо из ФИФА. В тот момент я ничего не знал и ни о чем не подозревал.

После консультаций с моими юристами я принял решение не воевать с ФИФА, а проявить максимально возможное сотрудничество. Я сообщил дисциплинарному комитету ФИФА всю информацию, которую знал», – сказал Обухов.