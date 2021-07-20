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    Обухов: «В «Торпедо» перед играми нам кололи по 4 инъекции и давали 15 таблеток»

    Нападающий «Ростова» Владимир Обухов рассказал, как в его организм мог попасть допинг.

    • ФИФА дисквалифицировала футболиста за нарушения антидопингового законодательства.
    • Обухов сотрудничал со следствием и признал свою вину.
    • Его отстранение от футбола продлится до 2 декабря 2021 года.

    «В 2013 году «Спартак» отдал меня в аренду в «Торпедо», где я провел вторую половину сезона-2012/13. Методы работы медицинского штаба «Торпедо» еще тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по четыре инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодой футболист – многого не понимал.

    Да и в целом я не имел возможности высказывать свое мнение, так как в контракте у каждого футболиста есть пункт о выполнении всех указаний главного доктора и медицинского персонала. Возразить я не мог, так как нарушил бы правила контракта. Смотря на ту ситуацию спустя восемь лет, у меня на многое открылись глаза. Но, к сожалению, уже ничего не вернуть.

    Перед одним из матчей молодежной сборной в марте 2013 года у меня взяли допинг-пробу. О том, что она была положительная, я узнал только недавно, когда получил письмо из ФИФА. В тот момент я ничего не знал и ни о чем не подозревал.

    После консультаций с моими юристами я принял решение не воевать с ФИФА, а проявить максимально возможное сотрудничество. Я сообщил дисциплинарному комитету ФИФА всю информацию, которую знал», – сказал Обухов.

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    Источник: Eurostavka

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    20.07.2021 14:59
    Комментарии19
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      Рейтинг: +4746

      Гавроша 4 часа назад

      По сравнению со спартаком это вообще ничто!

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      Рейтинг: +11695

      paracetamol 9 часов назад

      Да все понятно с этим Тарпедой. У них и болелы - нарики, чего ждать?

      0
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      Рейтинг: +9052

      Вомбат 9 часов назад

      Бред какой-то. Известно же, что допинг в футболе затрудняет командное взаимодействие. Да и вообще в игровых видах спорта он больше вреда приносит, чем пользы. Зачем в Торпедо это делали?!

      0
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      Рейтинг: +709

      АКМ-74У > Вомбат 6 часов назад

      А зачем в свое время это делали в Спартаке? Спроси, например, у Егора Титова.

      0
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      Рейтинг: +10

      taho28 10 часов назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      0
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      Рейтинг: +49346

      portero 10 часов назад

      Ну не секрет что даже в детском спорте это имеет место быть, причём было уже очень давно... не принимал, но при мне парни принимали... и не всегда это делают с ведома тренера...

      2
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      Рейтинг: +9820

      Литейный4 10 часов назад

      В девяностых в свинарник ведра с бромонтаном выставляли! Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +3247

      Алехсбургер. > Литейный4 10 часов назад

      Это нам в вёдрах.
      Поэтому половину и расплескали..)
      А в столице токма в стальных кегах.
      Возвратная тара..., не забалуешь.

      2
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      Рейтинг: +8218

      житель СПб 11 часов назад

      Тут на него многие набросились. Я немного пересекался со спортивным правом. Выступать спортсмену против клуба в России - равносильно спортивному самоубийству, а возможно - и не только спортивному. Опять же - возраст. Сколько ему тогда было - лет 18? Кто в таком возрасте способен бороться с системой?! Вот то то и оно! А вот что в клубе творится, и почему полноценная война правоохранительных органов против клуба не начата - меня вот что беспокоит!

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      Рейтинг: +7248

      FanatSerj 11 часов назад

      Ну если верить его словам, то когда короновирус заглянул в Торпедо, то ужаснулся и убежал )))

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      Рейтинг: +12569

      Skull_Boy 12 часов назад

      Ага, это тОрпедо виновато, что у тебя мозгов нет

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      Рейтинг: +10100

      BRO_football 12 часов назад

      А других футболистов Торпедо того времени проверять не пробовали? Или только Обухову посчастливилось?

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