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  • Обухов: «В «Торпедо» перед играми нам кололи по 4 инъекции и давали 15 таблеток»

Обухов: «В «Торпедо» перед играми нам кололи по 4 инъекции и давали 15 таблеток»

20 июля 2021, 14:59
15

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов рассказал, как в его организм мог попасть допинг.

  • ФИФА дисквалифицировала футболиста за нарушения антидопингового законодательства.
  • Обухов сотрудничал со следствием и признал свою вину.
  • Его отстранение от футбола продлится до 2 декабря 2021 года.

«В 2013 году «Спартак» отдал меня в аренду в «Торпедо», где я провел вторую половину сезона-2012/13. Методы работы медицинского штаба «Торпедо» еще тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по четыре инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодой футболист – многого не понимал.

Да и в целом я не имел возможности высказывать свое мнение, так как в контракте у каждого футболиста есть пункт о выполнении всех указаний главного доктора и медицинского персонала. Возразить я не мог, так как нарушил бы правила контракта. Смотря на ту ситуацию спустя восемь лет, у меня на многое открылись глаза. Но, к сожалению, уже ничего не вернуть.

Перед одним из матчей молодежной сборной в марте 2013 года у меня взяли допинг-пробу. О том, что она была положительная, я узнал только недавно, когда получил письмо из ФИФА. В тот момент я ничего не знал и ни о чем не подозревал.

После консультаций с моими юристами я принял решение не воевать с ФИФА, а проявить максимально возможное сотрудничество. Я сообщил дисциплинарному комитету ФИФА всю информацию, которую знал», – сказал Обухов.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Ростов Обухов Владимир
Комментарии (15)
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acor94
1626782591
Я даже прививку от короновируса делать не хочу, потому что хз что там такое. А этот ******* по 4 укола перед игрой. Ага, витомин С кололи. Хорошо, хоть не героин. Хотя может и плохо, помер бы и слава богу. Таким идиотом не место на земле.
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"supermax"
1626783999
нормальную хрень им кололи раз они даже ниче не понимали
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mdu86
1626784884
Что же это за допинг такой, если Торпедо в том сезоне в ФНЛ заняло 14 место?!
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BRO_football
1626785752
А других футболистов Торпедо того времени проверять не пробовали? Или только Обухову посчастливилось?
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FanatSerj
1626786067
Ну если верить его словам, то когда короновирус заглянул в Торпедо, то ужаснулся и убежал )))
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житель СПб
1626788499
Тут на него многие набросились. Я немного пересекался со спортивным правом. Выступать спортсмену против клуба в России - равносильно спортивному самоубийству, а возможно - и не только спортивному. Опять же - возраст. Сколько ему тогда было - лет 18? Кто в таком возрасте способен бороться с системой?! Вот то то и оно! А вот что в клубе творится, и почему полноценная война правоохранительных органов против клуба не начата - меня вот что беспокоит!
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portero
1626791196
Ну не секрет что даже в детском спорте это имеет место быть, причём было уже очень давно... не принимал, но при мне парни принимали... и не всегда это делают с ведома тренера...
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taho28
1626791889
1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика
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Вомбат
1626794351
Бред какой-то. Известно же, что допинг в футболе затрудняет командное взаимодействие. Да и вообще в игровых видах спорта он больше вреда приносит, чем пользы. Зачем в Торпедо это делали?!
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paracetamol
1626794661
Да все понятно с этим Тарпедой. У них и болелы - нарики, чего ждать?
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