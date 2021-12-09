«Оренбург» подписал контракт с Обуховым. Он не играл полгода из-за допинга

Бывший нападающий «Ростова» Владимир Обухов подписал контракт с «Оренбургом». 2 декабря завершилась его полугодичная дисквалификация за употребление допинга.
«Знаем Обухова ещe по выступлениям за «Спартак-2. Это хороший футболист. Да, сложилась неприятная ситуация… Пришлось пропустить некоторое время.
У Владимира хороший возраст — мы решили его подписать. Раз он с нами, значит переговоры прошли хорошо. Договорились за 7-10 дней», – сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
- В июле ФИФА дисквалифицировала 29-летнего форварда за нарушения антидопингового законодательства.
- В организме Обухова обнаружили метандиенон.
- Обухов сотрудничал со следствием и признал свою вину.
Источник: официальный сайт «Оренбурга»