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    «Оренбург» подписал контракт с Обуховым. Он не играл полгода из-за допинга

    Бывший нападающий «Ростова» Владимир Обухов подписал контракт с «Оренбургом». 2 декабря завершилась его полугодичная дисквалификация за употребление допинга.

    «Знаем Обухова ещe по выступлениям за «Спартак-2. Это хороший футболист. Да, сложилась неприятная ситуация… Пришлось пропустить некоторое время.

    У Владимира хороший возраст — мы решили его подписать. Раз он с нами, значит переговоры прошли хорошо. Договорились за 7-10 дней», – сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

    • В июле ФИФА дисквалифицировала 29-летнего форварда за нарушения антидопингового законодательства.
    • В организме Обухова обнаружили метандиенон.
    • Обухов сотрудничал со следствием и признал свою вину.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Оренбурга»

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