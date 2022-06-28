«Оренбург» опубликовал заявление по ситуации с повторной дисквалификацией Обухова за допинг

«Оренбург» выступил с заявлением по ситуации с продлением дисквалификации нападающего Владимира Обухова за употребление допинга еще на полгода.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) по апелляционной жалобе Всемирного антидопингового агентства (WADA) пересмотрел решение о дисквалификации Владимира Обухова, полученной им в 2021 году во время выступления за ФК «Ростов» за допинг-пробу, которая была взята ещe в 2013 году на сборах молодeжной сборной России.

Согласно решению, нападающий Владимир Обухов вновь ограничен от деятельности, связанной с футболом, на полгода. Футбольный Клуб «Оренбург» искренне сожалеет о сложившейся ситуации и, подчиняясь решению CAS, прекращает работу Владимира на сборах.

В настоящий момент Владимир Обухов покинул расположение команды. Будем ждать Владимира после решения озвученных выше проблем», – говорится в заявлении клуба.

Обухова дисквалифицировали в июле прошлого года на 6 месяцев.

В 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.

В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.

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