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Владимир Обухов
Статистика
Владимир Обухов - статистика
Завершил карьеру
8 февраля 1992 (34)
#13 | Нападающий
185 см | 76 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
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Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
6
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Ахмат
0 : 1
04.04.2024
Оренбург
Был в запасе
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Спартак
3 : 1
14.03.2024
Оренбург
60' - 90'
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Оренбург
1 : 0
29.11.2023
Спартак
78' - 90'
Россия. Кубок, 6 тур
ЦСКА
3 : 1
02.11.2023
Оренбург
77' - 90'
Россия. Кубок, 5 тур
Сочи
1 : 2
04.10.2023
Оренбург
1' - 61'
27'
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
0 : 1
29.08.2023
Оренбург
76' - 90'
90'
Россия. Кубок, 2 тур
Оренбург
2 : 0
09.08.2023
Сочи
Был в запасе
Россия. Кубок, 1 тур
Оренбург
0 : 6
26.07.2023
ЦСКА
1' - 46'
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