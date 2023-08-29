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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Факел - Оренбург
Факел - Оренбург: обзор матча 29 августа 2023
Факел
29.08.2023, вторник, 17:15
Россия. Кубок, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
90+1'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Оренбург
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
В. Обухов
88'
Желтая карточка
Р. Гойкович
Желтая карточка
Т. Селе
87'
Желтая карточка
А. Ивлев
85'
79'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
76'
Замена
В. Обухов
️️️️
Д. Куэро
76'
Замена
Р. Гойкович
️️️️
М. Сиваков
Замена
И. Альшин
️️️️
А. Яколиш
71'
63'
Замена
И. Башич
️️️️
Н. Титков
63'
Замена
М. Сидоров
️️️️
Ю. Ковалев
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
И. Калинин
62'
Замена
Т. Селе
️️️️
А. Багамаев
60'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
М. Ивахнов
60'
Замена
М. Максимов
️️️️
А. Долгов
46'
Желтая карточка
А. Багамаев
42'
19'
Желтая карточка
М. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
19
Табо Селе
ЦФ
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
13
Иван Башич
АП
70
Данил Капустянский
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
69
Семен Юрин
ЦФ
4-1-3-2
31
Беленов
13
Калинин
92
Брызгалов
91
Суслов
28
Магаль
23
Якимов
70
Яколиш
77
Ивлев
8
Багамаев
11
Долгов
56
Ивахнов
3-2-2-1-1
1
Кеняйкин
2
Перес
3
Сиваков
4
Хотулев
3
Гогличидзе
2
Печенин
17
Ковалев
18
Титков
26
Марин
50
Куэро
13
Калинин
30
Кудряшов
30
Кудряшов
13
Калинин
56
Ивахнов
7
Моцпан
7
Моцпан
56
Ивахнов
70
Яколиш
10
Альшин
10
Альшин
70
Яколиш
11
Долгов
21
Максимов
21
Максимов
11
Долгов
8
Багамаев
19
Селе
19
Селе
8
Багамаев
17
Ковалев
81
Сидоров
81
Сидоров
17
Ковалев
3
Сиваков
3
Гойкович
3
Гойкович
3
Сиваков
18
Титков
13
Башич
13
Башич
18
Титков
50
Куэро
13
Обухов
13
Обухов
50
Куэро
Остались в запасе
Факел
Оренбург
8
Андрей Мендель
ОП
35
Вячеслав Доровских
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
Главный тренер
Вадим Евсеев
95
Андрей Ходанович
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
70
Данил Капустянский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
8
Андрей Мендель
ОП
35
Вячеслав Доровских
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
70
Данил Капустянский
АП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Факел - Оренбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Владимир Миневич
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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