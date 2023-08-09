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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Сочи
Оренбург - Сочи: обзор матча 09 августа 2023
Оренбург
09.08.2023, среда, 16:15
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
12'
Г. Флорентин
25'
С. Оганесян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Сочи
81'
Желтая карточка
К. Кравцов
Замена
М. Сидоров
️️️️
Б. Мансилья
78'
71'
Замена
Д. Киракосян
️️️️
А. Батырев
Замена
Э. Гюрлюк
️️️️
Т. Муро
64'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Х. Марин
64'
Замена
К. Капленко
️️️️
Г. Флорентин
64'
61'
Замена
Д. Аносов
️️️️
Т. Маргасов
Желтая карточка
Т. Муро
50'
46'
Замена
К. Кравцов
️️️️
А. Дерюгин
46'
Замена
К. Заика
️️️️
Н. Бурмистров
46'
Замена
Мигел
️️️️
Т. Шипунов
39'
Желтая карточка
Т. Шипунов
ГОЛ! 2:0!
С. Оганесян
25'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Д. Воробьев
16'
ГОЛ! 1:0!
Г. Флорентин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
13
Иван Башич
АП
10
Габриэль Флорентин
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Иржи Ярошик
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
6
Амир Батырев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
53
Александр Дерюгин
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
15
Соломон Агбалака
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
73
Давид Киракосян
ЦП
99
Мигел
АП
4-1-3-2
95
Ходанович
3
Гогличидзе
4
Хотулев
2
Перес
95
Адамов
29
Муро
11
Мансилья
10
Флорентин
26
Марин
10
Воробьев
13
Башич
3-2-3-2
50
Гойло
40
Юрганов
26
Мещанинов
33
Алвес
17
Медведев
34
Маргасов
18
Бурмистров
53
Дерюгин
20
Шипунов
18
Игнатьев
6
Батырев
11
Мансилья
81
Сидоров
81
Сидоров
11
Мансилья
10
Флорентин
55
Капленко
55
Капленко
10
Флорентин
26
Марин
17
Ковалев
17
Ковалев
26
Марин
29
Муро
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
29
Муро
10
Воробьев
9
Оганесян
9
Оганесян
10
Воробьев
6
Батырев
73
Киракосян
73
Киракосян
6
Батырев
34
Маргасов
69
Аносов
69
Аносов
34
Маргасов
18
Бурмистров
27
Заика
27
Заика
18
Бурмистров
53
Дерюгин
5
Кравцов
5
Кравцов
53
Дерюгин
20
Шипунов
99
Мигел
99
Мигел
20
Шипунов
Остались в запасе
Оренбург
Сочи
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Иржи Ярошик
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
15
Соломон Агбалака
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
15
Соломон Агбалака
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Иржи Ярошик
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Оренбург - Сочи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
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