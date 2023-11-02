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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Оренбург
ЦСКА - Оренбург: обзор матча 02 ноября 2023
ЦСКА
02.11.2023, четверг, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург
35'
Ф. Чалов (П)
42'
А. Заболотный
74'
Ф. Чалов
37'
Э. Гюрлюк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Оренбург
Замена
И. Агапов
️️️️
А. Файзуллаев
83'
77'
Замена
С. Столбов
️️️️
Д. Куэро
77'
Замена
В. Обухов
️️️️
В. Полуяхтов
Замена
К. Набабкин
️️️️
И. Обляков
76'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Ф. Чалов
76'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
А. Файзуллаев
74'
64'
Замена
Г. Флорентин
️️️️
Н. Титков
64'
Замена
Д. Князев
️️️️
И. Башич
64'
Замена
Х. Марин
️️️️
Ю. Ковалев
Замена
В. Давила
️️️️
А. Заболотный
63'
Замена
М. Рядно
️️️️
Келлвен
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Заболотный
Пас отдал
Келлвен
42'
37'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гюрлюк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Чалов
35'
Желтая карточка
Келлвен
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
22
Милан Гайич
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
27
Мойзес
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Иван Обляков
ЛВ
14
Саша Зделар
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Владимир Полуяхтов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Юрий Ковалев
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Никита Ермаков
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
31
Данила Князев
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
61
Семен Столбов
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-1-3-2
49
Тороп
22
Гайич
4
Роша
27
Мойзес
12
Келлвен
14
Зделар
10
Обляков
31
Кисляк
11
Файзуллаев
91
Заболотный
63
Чалов
4-1-3-2
95
Ходанович
2
Полуяхтов
3
Гойкович
4
Хотулев
81
Сидоров
18
Титков
17
Ковалев
5
Михайлов
17
Гюрлюк
50
Куэро
13
Башич
12
Келлвен
68
Рядно
68
Рядно
12
Келлвен
11
Файзуллаев
14
Агапов
14
Агапов
11
Файзуллаев
10
Обляков
14
Набабкин
14
Набабкин
10
Обляков
63
Чалов
19
Ермаков
19
Ермаков
63
Чалов
91
Заболотный
11
Давила
11
Давила
91
Заболотный
13
Башич
31
Князев
31
Князев
13
Башич
18
Титков
10
Флорентин
10
Флорентин
18
Титков
17
Ковалев
26
Марин
26
Марин
17
Ковалев
50
Куэро
61
Столбов
61
Столбов
50
Куэро
2
Полуяхтов
13
Обухов
13
Обухов
2
Полуяхтов
Остались в запасе
ЦСКА
Оренбург
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча ЦСКА - Оренбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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