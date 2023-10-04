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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сочи - Оренбург
Сочи - Оренбург: обзор матча 04 октября 2023
Сочи
04.10.2023, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
17'
А. Мещанинов
27'
В. Обухов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Оренбург
89'
Красная карточка
М. Сиваков
Замена
К. Заика
️️️️
Т. Маргасов
81'
Замена
️️️️
Н. Бурмистров
81'
74'
Замена
К. Капленко
️️️️
Н. Титков
74'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Г. Флорентин
Замена
️️️️
Мигел
69'
Замена
️️️️
Л. Джорджевич
69'
Желтая карточка
В. Литвинов
66'
61'
Замена
️️️️
В. Обухов
61'
Замена
️️️️
К. Печенин
Замена
А. Батырев
️️️️
В. Ангбан
60'
Желтая карточка
В. Ангбан
59'
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Обухов
ГОЛ! 1:0!
А. Мещанинов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
99
Мигел
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
10
Габриэль Флорентин
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Сочи
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
6
Амир Батырев
АП
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
3-2-2-2-1
50
Гойло
26
Мещанинов
45
Миладинович
4
Литвинов
15
Агбалака
34
Маргасов
7
Ангбан
4
Юсупов
99
Мигел
18
Бурмистров
19
Джорджевич
3-2-1-3-1
1
Кеняйкин
3
Гогличидзе
3
Сиваков
4
Хотулев
2
Полуяхтов
2
Печенин
18
Титков
9
Оганесян
10
Флорентин
5
Михайлов
13
Обухов
34
Маргасов
27
Заика
27
Заика
34
Маргасов
7
Ангбан
6
Батырев
6
Батырев
7
Ангбан
18
Титков
55
Капленко
55
Капленко
18
Титков
10
Флорентин
10
Воробьев
10
Воробьев
10
Флорентин
Остались в запасе
Сочи
Оренбург
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
95
Андрей Ходанович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Сочи - Оренбург
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Алексей Ермилов
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Вера Опейкина
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Фишт
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